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猴痘燒進台灣！「染疫症狀、預防方式」QA一次看　2類人易重症

▲▼英國衛生安全局發佈一張圖片，展示了一組猴痘皮疹病變的拼貼圖。（圖／CFP）

▲台灣出現首例猴痘確診個案，目前已收治隔離病房。（圖／CFP）

記者楊晏琳／整理報導

疾病管制署今（24）日公布我國首例境外移入猴痘確診個案，為南部20多歲本國籍男性，自德國返台居家檢疫期間出現相關症狀，經評估採檢後證實為猴痘，目前已收治隔離病房。猴痘疫情擴散全球，如今燒入台灣，猴痘症狀、重症族群有哪些、有無疫苗可預防？《東森新媒體ETtoday》整理常見7大QA，一解民眾疑惑。

Q1：猴痘是什麼？

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A1：猴痘是一種人畜共通傳染病，與天花病毒同屬，主要在靈長類和齧齒動物類間傳播；於1958年首次被發現，用於研究目的的猴群中爆發2波疫情，而剛果民主共和國（DRC）在1970年通報首例人類感染。

Q2：台灣首例通報病例現況？

A2：疾管署副署長莊人祥稍早表示，該名猴痘確診個案於今（2022）年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返國，機場COVID-19檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，經醫師評估後，進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於今日確認陽性。

疾管署表示，地方衛生單位已依規定進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。密切接觸者共計19人，將由衛生單位進行健康關懷。針對我國出現首例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

而國內目前已將猴痘列入第二類法定傳染病。根據傳染病防治法，第二類法定傳染病需於24小時內報告，必要時，得於指定隔離治療機構施行隔離治療，目前包含白喉、登革熱、麻疹等疾病屬於此類。

Q3：猴痘的傳播途徑是什麼？

A3：

動物傳染

直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜，有機會被感染；食用受感染的動物肉類也是一種危險因子。

人體傳染

接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品也有機會被感染。但飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生；此外，產婦若感染猴痘病毒，可經胎盤垂直傳染給胎兒，或於產程中因接觸而傳染。

疾管署指出，猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或照顧確診者的醫護。

Q4：猴痘的症狀有哪些？碰到疑似案例如何通報？

A4：皮膚病灶如皮疹、斑疹、水泡等，發燒，畏寒，肌肉痛，淋巴腺腫大等；部分亦出現生殖器感染情形於兒童或免疫低下族群可能導致重症。

疾管署日前也說明，猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。常見症狀可用目前天花臨床條件進行通報，如醫師診治到病患有突然發燒 38.3°C（101°F）以上，接著會依序出現不同型態及進展一致的皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱，且無其他明顯病因，並須特別與水痘（VZV）做鑑別診斷。

疾管署指出，若臨床醫師碰到疑似病例，可於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾管署昆陽實驗室進行檢驗。

▲▼ 電子顯微鏡影像顯示，左側為成熟橢圓形猴痘病毒顆粒，右側為新月型與球形顆粒的未成熟病毒粒子。（圖／路透）

▲電子顯微鏡影像下的猴痘病毒顆粒，左側為病毒成熟粒子，右側未成熟。（圖／路透）

Q5：致死率高嗎？

A5：疾管署表示，猴痘對大多數人的的症狀通常輕微，症狀持續14至21天會痊癒。西非分支猴痘病毒株，也就是英國病例的病毒株，其致死率為1%；但中非（剛果盆地）分支病毒株致死率則高達10%。

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金也曾針對猴痘疫情進行說明，猴痘感染者通常於2至4週後痊癒，兒童較常出現重症。他表示，猴痘無特定療法，但天花疫苗對猴痘的防護力約85%；且18世紀後，人類也利用「牛痘」預防天花，呼籲民眾不必過於擔心。

Q6：現今有預防猴痘的疫苗嗎？

A6：有多項研究證實，天花疫苗能夠有效預防感染猴痘。美國食品藥物管理局(FDA) 於2019年核准由含有減弱天花病毒株製成之新疫苗(JYNNEOS)，可用預防天花和猴痘感染，適用於18歲以上感染猴痘之高風險族群。

美國FDA亦核准ACAM2000為含有活病毒的天花疫苗，目前被用於感染天花高風險者，但台灣目前尚無此兩種疫苗。

不過疾管署長周志浩稍早證實，我國正在洽談採購第三代猴痘疫苗，但世衛組織並不建議大量接種此疫苗，僅限於臨床照顧病患者、實驗室人員或者和病人短時間有密切接觸的人，使用對象有限。

國內現在還在儲備第一代天花疫苗，周志浩表示，第一代疫苗一直妥善保存且經過卻效，足夠全人口使用，不過，第三代疫苗是活病毒疫苗，但病毒在體內不會繁殖，第一、第二代疫苗的活病毒則可能增值，第一代戰備疫苗目前不考慮拿來使用，會盡可能使用新的第三代疫苗。

Q7：如何預防？

A7：WHO表示，良好的衛生與安全的性行為，能有效控制疫情；疾管署則指出，民眾應避免接觸猴痘感染者和動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用。

疾管署也呼籲，出國民眾返國入境時如出現相關症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

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