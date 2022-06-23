25歲男背7條通！毒鴛鴦旅館當家到處搬　警抓人起獲安毒

記者張君豪／台北報導

新北市一名涉入詐欺、毒品案件的陳男（25歲）今年4月間陸續遭到包含士林、新北、桃園等地檢署發布7條通緝令，台北市信義警分局五分埔派出所接獲情資後，成立專案小組追緝該名男子，陳男為躲避警方查緝，平均每2～3天就更換旅館，但20日仍遭警方鎖定藏匿在板橋區南雅南路一段某旅館登門逮捕。

▲信義警分局五分埔所警方20日在新北板橋某商旅逮捕身背7案通緝的陳男及其女友。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方指出：經調查陳男年僅25歲、卻身背7條通緝，警方多日埋伏後，發現陳男與女友為躲避查緝，頻繁更換投宿旅館，北北基桃的平價旅館都曾看到兩人身影，甚至躲避查緝至台中及雲林。

兩人平時深居簡出，更不敢外出找工作，只依靠之前詐騙所得報酬維生，當警方到板橋區旅館逮人時，房間床上還留有安毒吸食器及毒品殘渣袋，警方將這對情侶檔逮捕帶回、詢後依涉違反毒品危害防制條例及相關涉通緝案件移送法辦。

信義警方藉此案例呼籲；民眾因案遭受起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案，另外吸毒危害不小，民眾切莫因一時好奇身染惡習觸法。

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