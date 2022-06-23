假投資吸金！退休科技女主管慘失4千萬　車手頭竟是殺警案犯嫌

記者張君豪／台北報導

面對台灣日益猖獗的假投資吸金詐騙犯罪，刑事局加強打擊力度，警方從165反詐騙集團勾稽大數據，分析近期LINE盛行分享飆股炒作期貨的詐騙網站包含「BCH」、「群創投顧」、「量化交易」、「Fitbelaepro」、「greenstans」、「U-trade」等假投資網站所連結的APP、交易平台。

▲刑事局偵七大隊23日宣布破獲投資吸金詐騙集團，共逮捕48名涉案犯嫌、其中包過涉及信義夜店殺警案的中山聯盟成員陳威宇。（圖／記者張君豪翻攝）

上述網站短短半年內詐騙吸金逾新台幣2億元，刑事局偵七大隊從今年5月起陸續收網瓦解三個車手、水房集團，查扣逾千萬元新台幣贓款，其中一名家住新北市的退休科技業高階女主管，單單一人就被騙超過4千萬元新台幣，匯款超過千萬元的被害人就多達11名，該集團吸金獲利能力驚人，讓專案小組驚嘆。

刑事局指出：被害人都是透過LINE或簡訊、社群平台邀約加入群組，詐騙集團要求被害人把投資款項匯入預先收購的人頭帳戶，再透過水房成員利用網銀層層轉匯，或派遣車手到銀行臨櫃提領。

警方調查，發現該基金集團因詐騙取得的匯款太過龐大，無法透過ATM小額取款方式兌現，他們訓練車手臨櫃平均每次提領300萬元以上現金，加速盜取被害人匯款速度，其中王姓主嫌經營的車手集團擔心車手拿到鉅款後落跑，不僅在宜蘭縣五結鄉租用民宿拘禁控制21個車手，若車手外出未依規定安全回報，或有想逃跑意圖，則會遭到拘禁毆打、甚至餵食毒品控制。

刑事局分析上述網站，發現均為同組資訊人員設計，但幕後操盤吸金的確有三個車手集團、除位於宜蘭五結鄉的民宿，另外包含曾是中山聯盟殺警案涉案犯嫌陳威宇，也幫該吸金集團經營位於中彰投地區的車手集團；另外天道盟太陽會成員也負責經營桃園新屋區的車手集團宿舍，刑事局5月間陸續發動3波攻堅，逮捕上述主嫌共犯共48人到案。

警方攻破該詐騙吸金集團位於宜蘭、桃園、中部三處車手宿舍，搜出贓款現金新台幣1158萬餘元、犯案用手機36支、筆電5臺、大批存摺及金融卡等證物，清查被害人達上百人，被害金額高達2億餘元，全案訊後涉犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送各地地檢署偵辦，其中21人包含上述主嫌均遭收押禁見，其餘27人裁定2至10萬元交保候傳。

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