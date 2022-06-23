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社會 社會焦點 保障人權

海巡苗栗外海逮越界大陸船　船艙驚見6噸不明豬肉及內臟

記者鄧木卿／台中報導

海巡署台中海巡隊昨天下午4點接獲1名黃姓漁民報案，指苗栗龍鳳外海18浬處，有大陸鐵殼船越界出沒，海巡隊立即派遣巡防艇前往登檢，逮捕大陸籍張姓船長等4人，結果在船艙發現多達6噸來源不明的豬肉製品及內臟，因違法事實明確，已將漁船押返台中港海巡基地調查。

▲▼台中海巡隊在苗栗外海發現越界大陸船，逮捕4人、查扣6噸不明豬肉。（圖／台中海巡隊提供，下同）

▲▼台中海巡隊在苗栗外海發現越界大陸船，逮捕4人、查扣6噸不明豬肉及內臟。（圖／台中海巡隊提供，下同）

▲▼台中海巡隊在苗栗外海發現越界大陸船，逮捕4人、查扣6噸不明豬肉。（圖／台中海巡隊提供，下同）

台中海巡隊獲報後，立即派遣2艘巡防艇馳赴現場，下午6點25分在苗栗白沙屯西方20.6浬（禁止水域外0.5浬），發現1艘「無船名」形跡可疑的大陸鐵殼船，海巡人員隨即著全套防疫裝備登檢，查獲船上有大陸籍張姓船長等4人，鐵殼船體約100噸，船內約有6噸豬肉製品（部分包裝內容物疑似為豬肚）。

▲▼台中海巡隊在苗栗外海發現越界大陸船，逮捕4人、查扣6噸不明豬肉。（圖／台中海巡隊提供，下同）

該船6月20日上午6點，自福建省東浦港出港，非法越界事實明確，依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條，將該船張姓船長及船員等4員押返台中港海巡基地偵辦，張某等4人經梧棲童綜合醫院PCR檢測都為陰性，海巡隊也實施人船消毒。

▲▼台中海巡隊在苗栗外海發現越界大陸船，逮捕4人、查扣6噸不明豬肉。（圖／台中海巡隊提供，下同）

海巡隊表示，進港後將張姓船長及船員送往梧棲童綜合醫院實施PCR檢測，檢測結果4員均為陰性，海巡隊除進行人船消毒外，另通知行政院農業委員會動植物防疫檢疫局台中分局派員執行二次清消。

台中海巡隊表示，中國大陸休漁期間，自5月1日至今已查獲1艘不肖陸船伺機越界捕魚，艦隊分署與中部分署將不定時聯合威力掃蕩行動，有效保障國人食安問題。

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