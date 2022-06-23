「專車接送」出門除草　下班時間突襲...移民署查獲7非法移工

▲移民署嘉義縣專勤隊移民官將失聯移工帶回隊部偵辦。 （圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前發現嘉義縣中埔鄉1處移工宿舍外，常有工程車接送形跡可疑的外來人口，於是派員蒐證觀察，趁下班時間在宿舍外埋伏，果然發現鎖定的工程車載送對象返回宿舍，移民官上前突襲，一舉查獲7名印尼籍失聯移工，依違反入出國及移民法及就業服務法帶回查辦。

▲移民署嘉義縣專勤隊移民官運用行動身分辨識系統確認失聯移工身分。 （圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

嘉義縣專勤隊積極發掘轄區內外來人口聚集處所的異常線索，掌握特定工程車於清晨及傍晚，都會到嘉義縣中埔鄉某移工宿舍接送外來人口，研判應是從事非法工作，於是鎖定下班時間較鬆懈無警戒心的時機埋伏突襲，成功直搗非法外來人口窩藏宿舍。

初步訊問這批介於20歲至40歲的印尼籍失聯移工，移工們坦承被聘僱從事除草工作，將持續溯源追查非法雇主及非法仲介，函送嘉義縣政府勞工暨青年發展處依違反就業服務法裁處 。

▲移民署嘉義縣專勤隊移民官運用行動身分辨識系統確認失聯移工身分。 （圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）



嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，將持續查緝非法外來人口，展現政府執法決心，呼籲民眾切勿心存僥倖，聘僱、媒介或容留失聯移工及其他非法外來人口從事工作，否則違反就業服務法，將面臨新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。也歡迎民眾踴躍向嘉義縣專勤隊檢舉，共同打擊不法。