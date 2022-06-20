逃逸女移工變抖音網紅「囂張炫富揪打黑工」　2年海撈500萬

記者黃翊婷／綜合報導

截至今年4月統計，全台已有超過6萬名失聯移工，日前彰化警方甚至破獲一起案件，台灣籍何姓男子竟然利用印尼女網紅在「抖音」發布吃喝玩樂、炫富影片，鼓吹移工逃逸，再介紹他們從事非法工作，從中賺取高額仲介費用，短短2年間不法所得高達500多萬元。

▲何男與印尼女網紅在抖音發布影片鼓吹移工逃逸。（圖／彰化專勤隊提供，下同）

移民署彰化縣專勤隊表示，協助何男鼓吹移工逃逸的印尼女網紅本身也是一名逃逸移工，年紀大約只有20多歲，在「抖音」有超過6000名粉絲，她在平台上發布許多吃喝玩樂的影片，甚至直接露臉炫富，讓同鄉人以為來台工作可以像她一樣享受生活。

如果來台移工有意「投靠」，何男就會利用自營的白牌計程車行進行掩護，安排住宿並仲介及接送所招募的移工至台中市大安區一帶的自行車零件加工廠非法工作，再從中抽取高額仲介費用，2年時間獲取不法所得高達500多萬元。

▲彰化專勤隊查獲42名逃逸移工。

另外，移民署新北市專勤隊日前與刑大偵七隊偵破一起失聯越南籍移工擄人勒贖案，該越籍移工因買毒積欠4000元無力償還，遭同鄉押走凌虐毆打，還被拍下影片向媽媽勒贖12萬元、逼簽45萬元（約越南盾3.6億）借據。他的媽媽不顧暴露非法身分決定報警，警方才能即時救出人質，並查扣安毒及相關贓證物，全案已依毒品、擄人勒贖罪起訴。

▲一名印尼籍看戶遭天母某雇主凌虐軟禁，導致牙齒斷裂。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

而在台北市天母有一名逃逸的印尼籍女看護指控遭雇主凌虐軟禁，手機遭沒收長達14個月，期間被打到骨折、耳膜破裂、牙齒斷裂，耳朵甚至變形到無法戴上口罩。對此，士林分局表示，女移工由印尼經貿代表處人員陪同，先到移民署報到，驗傷後也完成提告程序，已發通知書傳喚下毒手的雇主到案說明。

根據移民署統計，全台去年有5.5萬名移工失聯，截至今年4月為止，失聯移工人數甚至已經超過6萬人。有網友在公共政策網路與平台提案，要求勞動部修法改革外籍移工管理辦法，內容提到，現今移工逃逸罰金僅1萬元，根本不痛不癢，也不符合比例原則，希望能加重罰金改以年薪作為開罰基準，才能有效解決逃逸移工越來越嚴重的問題。