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社會 社會焦點 保障人權

8失聯移工躲民宅　移民署趁上工前攔阻專車一舉成擒

▲移民署桃園市專勤隊今天清晨在中壢區新中北路某大型工地旁攔查白牌廂型車，當場查獲8名失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園市專勤隊今天清晨在中壢區新中北路某大型工地旁攔查白牌廂型車，當場查獲8名失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

移民署桃園市專勤隊年日前接獲匿名檢舉指稱，桃園市中壢區某大型工地僱用多名失聯移工，專勤隊經多日跟監確認有多名失聯移工隱藏在民宅內，今（22）日清晨在民宅旁埋伏，趁白牌專車載運上班前，當場攔獲8名失聯移工，經確認都是越南籍移工，全部帶返隊部調查，並向上追溯非法雇主及仲介行政與刑事責任。

▲移民署桃園市專勤隊今天清晨在中壢區新中北路某大型工地旁攔查白牌廂型車，當場查獲失聯之越籍移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園市專勤隊今天清晨在中壢區新中北路某大型工地旁攔查白牌廂型車，當場查獲失聯之越籍移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市專勤隊指出，專勤隊過去接獲工地僱用失聯移工檢舉案，鑑於工地腹地廣闊，往往派遣人力查緝圍捕，不僅耗費人力且在查察過程中險象環生，同仁不時會發生受傷情事，桃園隊今天改變戰術，從工地加強跟蒐，找到失聯移工聚集位置後，等失聯移工進入等候白牌車內，再前後包抄攔獲車輛控制車門，再循線前往移工躲藏住處，將其他失聯移工一網打盡。

▲移民署桃園市專勤隊今天清晨在中壢區新中北路某大型工地旁查獲失聯移工，其中1人2躲在陰暗處仍被查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園市專勤隊今天清晨在中壢區新中北路某大型工地旁查獲失聯移工，其中1人2躲在陰暗處仍被查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專勤人員當場在中壢區民宅內查獲8名正要上工的越南籍失聯移工，搜捕過程中，其中1名失聯移工躲在門後陰暗處，仍被眼尖移民官識破。由於正值疫情期間，查緝到案後立即對失聯移工進行快篩與體溫量測，所幸均為陰性反應，後續將依違反入出國及移民法規定查處及收容失聯移工。

▲移民署桃園市專勤隊今天清晨在中壢區新中北路某大型工地旁攔查失聯移工，總計有8人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園市專勤隊今天清晨在中壢區新中北路某大型工地旁攔查失聯移工，總計有8人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

移民署呼籲，為防範疫情出現破口，未來將持續針對外來人口易聚集之熱點處所，會同友軍單位，持續實施不定期、不定時重點查察，針對非法外來人口積極管理之決心，呼籲民眾務必遵守法令規定，若發現外來人口於我國從事任何不法活動，可記錄發現時間、處所與案情，向移民署各專勤隊檢舉。

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