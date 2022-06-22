藏帆布下、管線夾層！高雄20非法移工躲貓貓　雇主和仲介全抓了

▲不肖業者為求能夠減少成本支出，不顧工程品質及勞動市場秩序，鋌而走險聘僱非法外來人口從事工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前接獲線報，有不肖雇主聘僱非法外來人口，經連日埋伏蒐證觀察，見時機成熟，通報大隊部調集台南市及屏東縣等鄰近縣市專勤隊人力，兵分多路前往高雄市建築工地、 工廠及宿舍等處所執行掃蕩，一舉查獲非法外來人口20人、非法雇主5人及非法仲介2人。

▲▼非法外來人口企圖利用工地的複雜環境躲避查緝，竟然紛紛藏匿在帆布底下或管線夾層等處。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄近年房地產景氣熱絡且有許多企業設廠，帶動相關產業蓬勃發展，部分不肖業者為求能夠減少成本支出，不顧工程品質及勞動市場秩序，鋌而走險聘僱非法外來人口從事工作。移民署南區事務大隊調集高雄市、台南市及屏東縣等專勤隊人力，21日兵分多路前往高雄市區多處非法外來人口易聚集熱點埋伏，同步啟動查緝勤務，其中鎖定1處建築工地，運用「口袋戰術」從外而內嚴密包抄，順利將多名非法外來人口一舉成擒。

▲▼相關對象經帶回查辦，將函送勞政機關依違反就業服務法予以重罰，外來人口並收容擇期遣返。（圖／記者賴文萱翻攝）

專勤隊事先派員勘查，發現鎖定的建築工地動線複雜，於是先以優勢人力包圍後，再逐層詳細搜查，部分非法外來人口眼見插翅也難飛，仍心存僥倖，企圖利用工地的複雜環境躲避查緝，竟然紛紛藏匿在帆布底下或管線夾層等處，宛如跟移民官大玩「躲貓貓」。不過，最後仍被身手矯健的移民官逐一從工地的各個角落發現，只好乖乖束手就擒。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，為保障國人合法工作權益及展現政府執法決心，移民署將持續加強查緝非法外來人口，並深入追查幕後非 法雇主及非法仲介，維護社會秩序及勞動市場環境。

▲若貪圖一時之便而僱用來路不明的外來人口非法工作，違反就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰鍰。（圖／記者賴文萱翻攝）

相關對象經帶回查辦，將函送勞政機關依違反就業服務法予以重罰，外來人口並收容擇期遣返。趙志成呼籲，若貪圖一時之便而僱用來路不明的外來人口非法工作，違反就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金。