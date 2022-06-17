天母狠雇主逼印尼看護「吃狗屎、熱水燙身」　她牙齒斷裂逃出求救

記者黃宥寧／台北報導

太可惡了！有名網友上《爆料公社》憤怒指出，1名印尼籍女看護遭住天母雇主凌虐軟禁，長達14個月手機遭沒收，期間甚至慘遭施打到骨折，耳膜破裂、牙齒斷裂，耳朵甚至變形到無法戴上口罩。對此，士林分局表示，女移工由印尼經貿代表處人員陪同，先到移民署報到，驗傷後也完成提告程序，已發通知書傳喚下毒手的雇主到案說明。

▲一名印尼籍看戶遭天母某雇主凌虐軟禁，導致牙齒斷裂等多處傷。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

該名網友發文指出，在天龍國天龍區某棒球場那邊，他（指雇主）應該也在這個社團裡面，印尼籍看護在台被雇主凌虐軟禁，長達14個月手機被沒收，期間不斷被打，甚至打到骨折，耳膜破裂、牙齒斷裂，吃狗屎、身體被熱水燙傷，耳朵已經變形到幾乎沒那個勾能戴上口罩呃，這禮拜才逃出跟對外聯繫。

文章並附上2段影片及多張女移工受傷照片，影片中男子以印尼話表示有印尼看護遭虐待長達14個月，但「台灣媒體不會報的」因為日前台中沙鹿有逃逸移工撞到準新娘，導致準新娘至今仍昏迷，因此認為台灣人氣頭上一定不會理會這件。

▼逃逸女移工遭無良雇主凌虐14個月。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

男子在影片後面，又以台語說，女移工的雇主要她吃屎，左耳也疑遭熱水燙到變形，牙齒被打到掉了數顆，面部傷勢看起來相當嚴重。

對此，天母派出所所長郭文釋表示，該名印尼籍移工稱長期遭雇主毆打，向友人求助，友人雇主同時向印尼經貿代表處報案請求協助，經查該名女移工為逃逸外勞，目前已完成傷害告訴，後續發通知書傳喚動手的犯嫌到案說明。

移民署也指出，初步確認為人口販運被害人，目前已經協助安置及妥善照護，人身安全無虞，並強調人人享有免於恐懼之自由，該名女移工遭受人口販運等情形，將深入追查後移送司法機關偵辦，以嚴懲不法並維護基本人權。