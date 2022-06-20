全台6.4萬逃跑移工！他爽曬55K「來台灣割草」　離譜內幕被挖出

▲網上各種非法移工徵工文。（圖／翻攝自臉書／台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

越南籍移工闖紅燈撞傷28歲女騎士，肇逃後不用賠償一毛錢就能返國一事，掀起廣大輿論，也扯出台灣移工逃逸的問題。根據移民署統計，截至今年4月，共有6.4萬移工偷跑；而雇主協會更揭露，背後「集團式徵工」的猖獗內幕。

「台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」發文怒指，非法外勞全台亂竄，一堆無視台灣規定，因為根本不痛不癢，逃逸外勞在黑工市場賺飽飽，幾個人蹲在公寓的樓梯口聚賭、喝酒，擠在狹小的宿舍裡煮火鍋，還有不用駕照就可騎著改裝後的電動車狂飆。

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據移民署統計，截至4月，共多達6.4萬移工逃跑，以越南的3.4萬人為最大宗，接著依序為印尼2.6萬人、菲律賓2400人、泰國1200多人。

不僅如此，雇主協會也怒揭案例，像是招攬逃逸移工當園藝工，月薪開5萬5000元，該移工更PO文曬薪資條，笑道「有人說一路走來台灣當割草機，笑一笑就好，不要害羞，重要的是haha......。」這讓他們不禁質疑，「薪水5萬多又不用給仲介費、體檢費，只有傻瓜才會選擇不逃逸！」

更詭異的是，移工一旦變成非法的，反而所有工作都許可了。協會表示，像是販毒、暴力討債、做醫美、賣肉、或身兼淫媒，「在台灣，非法移工的薪資，就是遠高於合法，而且做什麼都可以！」

協會直言，由於台灣移工制度的失靈，還有相關單位的視而不見，一堆移工躍躍欲試成為黑工，合法享受的種種保障跟權益不要，「黑工的存在，供給與需求都要各打50大板，而還在裝睡或已服用過量安眠藥而沉睡的勞動部跟移民署，線索都提供給你們了，還不查辦？」

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