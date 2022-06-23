蔣萬安稱選上市長發敬老金　北市：依法行政！沒有「誰當選誰發」問題

▲台北市副市長蔡炳坤視察銘傳國小BNT疫苗接種作業。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前發函給行政院，向內政部聲請「台北市重陽節禮金致送自治條例」函告無效，但政院22日回函難以認定抵觸憲法，使國民黨台北市長參選人蔣萬安23日稱，若當選市長一定恢復重陽敬老金。對此，台北市副市長蔡炳坤強調，今早已有做初步意見交換，包括考量要發多少、財源規劃等，通過後就依法行政，沒有誰當選誰發的問題。

針對政院回函難認定「台北市重陽節禮金致送自治條例」有牴觸憲法、《地方制度法》及《財政紀律法》規定，蔡炳坤23日下午視察銘傳國小BNT疫苗第二劑接種時回應，北市府今早已有做初步意見交換，議會通過的版本是按照年齡層分佈，且還要考量發多少等問題。

蔡炳坤指出，發多少重陽敬老金與財源有關，所以早上已有對發放重陽敬老金做意見交換，其中財源為最大考量，包括市府有多少財源、要發多少等，這部分還沒有結論，希望盡快規劃好後趕得上今年度預算，倘若要發就得照預算程序編列，「我們會尊重議會、行政院做後續處理，但這需要一點時間。」

至於蔣萬安稱選上市長後就會發重陽敬老金一事，蔡炳坤表示，現在議會所提的重陽敬老金自治條例已經通過，通過後就是依法行政，「沒有所謂誰當選誰發的問題。」市府立場是依法行政，僅是額度跟預算在哪，是北市府必須要處理的事情，「沒有所謂誰選上、誰不發的問題。」