北市官員被控接受關說撤罰單　1份會議紀錄證明「行政裁量權」

▲北市建管處前科長陳建銘被控圖利裝潢業者案，因屬於行政裁量權未違法。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市建管處前科長陳建銘等官員，被檢舉在前年處理1件未經申請違法室內裝修案件時，因為接受市議員關說，就撤銷6萬元罰單，涉嫌圖利罪，案經台北地檢署檢察官調查，建管處接獲陳情後發現業者先前已補申請，所以根據2018年內部會議結論，依行政裁量權撤罰，並未違法，23日以罪嫌不足等理由，處分不起訴陳等5人。

有民眾在2020年檢舉，鄰居裝修施工太吵，疑似違規，台北市都發局建管處調查發現，這間裝潢公司並未申請裝修許可，依違反《建築法》開罰6萬元，但事後這張罰單又突然被撤銷，檢調接獲情資，疑是時任建管處科長陳建銘接受市議員關說，圖利裝潢公司免受罰。

檢調在2021年11月前往建管處等地展開搜索，並約談陳建銘等4名公務員，以及林姓裝潢業者，涉案公務員都喊冤表示，建管處在2018年間內部會議作成結論，對類似案件開罰前，除了要確認業者事前沒申請許可，若發現業者事後有補申請，也一律不罰。

而當時開罰的王姓女科員因為剛到職，對工作流程不熟悉，直到議員轉達民眾陳情後，建管處回溯發現該案業者的確在受罰前已經補申請，檢察官調查2018年會議記錄屬實，認為官員基於行政裁量權撤銷罰單，不涉圖利，因此處分全案不起訴。