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中國軍艦穿越台灣東北方海域！日防衛省：仍在調查目的

▲▼056A型反潛護衛艦。（圖／翻攝新浪軍事）

▲中國海軍056A型護衛艦。（圖／翻攝新浪軍事）

記者王佩翊／編譯

日本防衛省統合幕僚監部22日發布新聞稿表示，海上自衛隊21日分別觀測到中國海軍「江島級056A輕型護衛艦」與「052C型導彈驅逐艦」從日本沖繩縣與那國島與台灣之間的海域往南航行，並朝太平洋前進。

日本海上自衛隊21日上午9時左右發現一艘中國海軍江島級056A輕型護衛艦出現在沖繩縣與那國島北方約220公里處海域，並持續朝南航行。而當晚11時左右，海自也觀察到另一艘中國海軍的052C型導彈驅逐艦西安號航經與那國島北方約210公里處海域。

這兩艘中國軍艦在同一天先後朝與那國島與台灣之間的海域南進，並持續往太平洋方向航行。日本防衛省也派出隸屬海上自衛隊第12護衛隊的阿武隈號以及第一航空群所屬的P-1反潛機進行情報蒐集，同時持續保持警戒，監視兩艘軍艦的動向。

根據日本防衛省統合幕僚監部發布的另一項聲明，海自21日下午2時多也發現一艘中國海軍旅洋－III級導彈驅逐艦以及兩艘054A江凱級護衛艦，共三艘的軍艦在沖繩縣久米島西北方約280公里處海域逗留。

此外在22日上午6時，也有一艘中國海軍旅洋－III級導彈驅逐艦在沖繩縣宮古島東北方約160公里處持續朝東南方航行，隨後從沖繩本島與宮古島之間的海域南進，並朝太平洋方向航行。

為此，日本防衛省也派出海上自衛隊第1海上補給隊的常盤號、第46掃海隊的掃雷艇獅子島號以及第5航空群所屬的P-3C反潛機，持續監視動向並搜集情報。

另一方面，在中國海軍軍艦頻繁繞行日本列島期間，包含海軍驅逐艦在內的5艘俄羅斯軍艦21日從北海道外海南下太平洋，並於同日上午7時從對馬海峽北上，進入日本海。日本防衛省目前仍在分析，中俄兩國軍艦同時繞行日本列島的目的。

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