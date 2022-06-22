快訊／猴痘確定入侵南韓！確診者長皮疹　自德返國低燒喉嚨痛

▲南韓首次通報猴痘可疑病例後，已確認其中一人確診。（圖／達志影像、CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓疾病管理廳22日證實，境內出現首例猴痘確診個案，是自德國返國、有出現症狀的南韓籍人士，經核酸（PCR）檢測和基因測序，確認感染猴痘病毒。

依據稍早消息，這名南韓籍確診個案21日自德國經仁川國際機場入境南韓，但18日就出現頭痛症狀，入境當時為37度低燒，同時伴有喉嚨痛、全身無力、疲倦等症狀，並且皮膚也有出現皮疹。這名個案入境後主動向防疫廳申報，因此隨即被列為可疑病例，在機場防疫旅館待機後，便被送往仁川一間醫院隔離治療。

其實南韓政府本周通報的是2起疑似個案，除了目前已確診的韓籍人士之外，還有一名20日搭機抵達釜山的外籍旅客。這名旅客19日開始就出現喉嚨痛、淋巴結腫大以及皮疹等症狀，因此在入境後的隔天，也就是21日，親自前往釜山的一間醫院就醫。院方查看症狀後驚覺有異，於21日下午4時將其通報為猴痘可疑病例。

另方面，新加坡衛生部也證實出現首例猴痘境外輸入病例，確診者為一名42歲英籍男空服員，該例也成為東南亞通報的首宗確診，而13名密切接觸者則會進行21天隔離觀察。這名空服員於6月15日至17日在新加坡停留，19日再次入境新加坡，隔天確診猴痘，目前情況穩定。

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