「人與人連結」當然會感染猴痘！　南韓醫示警：不是同性戀者才會有

▲南韓醫師表示，猴痘傳染途徑並非僅侷限於同性戀者間的性行為。（圖／CFP、pixabay）

記者羅翊宬／編譯

南韓昨（22）日通報感染猴痘的首例患者，為一名從德國返國、由仁川國際機場入境的30多歲民眾，不僅出現皮疹，還伴隨微燒、喉嚨痛、疲倦等症狀，總統尹錫悅指示儘速取得相關疫苗與治療藥劑，同時防疫當局也將危機警報提升至「注意」層級。南韓醫師就表示，猴痘並非僅限於同性戀者才會感染。

根據韓媒《東亞日報》，南韓知名傳染病學專家、翰林大學江南聖心醫院感染內科教授李在甲（이재갑）於昨（22）日下午登上電台MBC，接受由前國會議員表蒼園所主持的時事廣播節目專訪時表示，猴痘大部份是在患者皮膚發疹的狀態下，向接觸者傳播所引起，這種疾病傳播並非侷限於同性戀者。

李在甲表示，「畢竟（國外）疫情初期的傳播感染案例是同性戀者族群，（猴痘）在該特定族群內傳播，導致許多同性戀者被診斷感染猴痘。由於是透過皮膚接觸傳染，若是進行性行為般的那種緊密接觸程度，那麼當然會導致疾病傳播。」

他提醒，「由於猴痘主要案例還是發生在國外，因此若前往風險國家旅遊時，非必要時最好避免與發疹的人進行皮膚接觸、或是避免與陌生人的緊密接觸甚至是性行為。」

▲英國衛生安全局發佈一張圖片，展示了一組猴痘皮疹病變的拼貼圖。（圖／CFP）

李在甲表示，猴痘透過呼吸道、飛沫傳染途徑的案例比較少見，雖然還是有透過呼吸道傳播的案例，但真的非常少見，並非像是新冠肺炎般容易傳播的疾病，「大部份還是透過皮膚接觸才會傳染，除非像是家人等親密關係才會（透過呼吸道）感染，我認為（猴痘）並不會像新冠肺炎一樣走向嚴重的大流行階段。」

南韓疾病管理廳22日指出，該名確診猴痘的30多歲南韓民眾21日從德國返國入境，其18日開始感到頭痛，21日入境時出現發疹等皮膚病、37度微燒、喉嚨疼痛等症狀，在其向當局主動通報後，2次的篩檢結果皆為陽性，目前已送往仁川醫療院治療，目前病勢已逐漸恢復。

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