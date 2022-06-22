日47%高中生憂因「染疫喪命 」　占4國之首！過半覺得新冠很可怕

▲研究顯示，日本高中生是4個國家中，最害怕染疫後死亡的族群。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本國立青少年教育振興機構22日發表針對「新冠肺炎」日美中韓4國的高中生意識調查，結果指出，有高達59%的日本高中生覺得新冠肺炎非常可怕，有47%擔心自己會因為染疫而丟了性命，後者的排名更是4國之首。專家也表示，日本青少年可能是受到網路影響，容易感到恐慌，不過也因此加強了防疫手段。

根據《共同社》、《每日新聞》報導，日本國立青少年教育振興機構在2021年9月至2022年4月間，對日本、美國、中國以及南韓等4個國家的100間學校進行調查，受訪者共計有1萬1414人，調查手段不限於書面或是網路問卷。

在「對於新冠肺炎的想法」的提問中，日本受訪者回答「非常害怕」的有59.2%，而最高的則是南韓的63.8%，其餘則有中國的42.4%、美國的23%。而這也反應出，日本高中生相較其他國家的高中生更容易對新冠產生強烈不安。

此外，在「因為害怕新冠肺炎而產生實際上的身體症狀」的問題中，日本高中生「因為害怕而睡不著」有2.6%、「因為害怕而心跳加快、心悸」為2.8%，皆是4個國家中的最低。

有36.2%的日本高中生認為，自從新冠疫情爆發後，運動量明顯減少，而這也是4國當中的最高數字，其次則為南韓的32.5%、美國20.7%以及中國的20.1%。專家則認為，這是因為日本高中多有社團活動，但是因為受到疫情影響，社團活動被迫停擺，才會使學生運動量明顯下降。

日本有高達95.3%的高中生「隨時會佩戴口罩」，其次則為南韓的83.9%、中國70.6%以及美國51.5%。

對此，和洋女子大學心理學教授池田幸恭表示，日本高中生相較其他國家的學生而言，更容易對新冠肺炎感到憂慮，這可能是因為受到網路資訊的影響，不過與此同時，他們也採取了更完善的防疫措施。

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