這根烤玉米18萬！新北男「買給媽媽吃」卻拒酒測　沒錢繳險被關

▲新北1名徐姓男子（背對鏡頭坐者）酒後騎機車買烤玉米孝敬老母，因拒做酒測被罰18萬元移送強制執行。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名徐姓男子下班回家喝半杯高粱酒放鬆，聽7旬老母說想吃烤玉米，趕緊下樓騎機車要去巷口小攤買，被路檢警員逮個正著，他拒做酒測挨罰18萬元，因置之不理被移送行政執行署新北分署強制執行，徐男驚覺事情大條，擔心再不繳罰單會被關，但他真的沒錢，新北分署得知他的困境，准他分36期付款，提醒他喝酒不開車，「巷口很近，走路就到」。

現年43歲的徐男是在今年（2022年）3月16日下午5點多，騎機車在三重區住處附近被警察攔檢，他沒駕照又拒做酒測，當場被扣車，事後還因拒絕酒測被裁罰18萬元罰鍰，徐男收到罰單不理會，因逾期未繳的酒駕毒駕罰單已列為優先執行案件，徐男本月初就被移送新北分署強制執行。

徐男名下無任何財產，新北分署日前直接登門找人但撲空，留下書面通知，徐男打聽得知若不理會強制執行，可能會被管收，曾因詐欺罪坐過牢的徐男害怕再度被關，趕緊到新北分署哭窮，自稱打零工月入2萬多元，先前母親因病動手術，他跟老闆借8萬元應急，至今尚未還清。

徐男宣稱，他有3個哥哥與1個姊姊，散居國內外或失聯，只剩他獨自照顧78歲老母，他先前服刑遭逢父喪，錯過父親最後一面，深覺悲痛與後悔，所以出獄後盡力奉養母親，本件被開罰單當天，就是因為開刀剛出院的老母突然想吃烤玉米，他急著出門去買。

徐男自稱兩邊髖關節受損、吃止痛藥效果不佳，他每天都會喝些高粱酒加強止痛，那天下班回到家，他剛喝半杯高粱酒放鬆，聽到老母的要求，想說樓下巷口就有烤攤、騎機車往返方便，沒想到會遇到警察，他怕因酒駕罪被關，母親就沒人照顧，才會拒絕酒測。

新北分署查出徐男跟兄姊原共同持有父親留下的公寓5樓房子，他因欠卡債被銀行聲請法拍他的持分，遭外人買走，後來哥哥私下買回來，所以徐男才陪伴老母住在5樓頂樓加蓋，新北分署登門找人時，也聽鄰居說徐男和母親相依為命。

此外，徐男年輕時曾出車禍，留下癲癇後遺症，他被警察攔下地點附近確實有烤玉米攤，但不是他家樓下巷口那一攤，已有點距離，新北分署認為不排除頭部舊傷影響徐男思考能力，並考量他經濟狀況不寬裕，因此同意徐男分36期付款、每期繳納5000元，更提醒他喝酒不開車，「巷口很近，走路就到」。