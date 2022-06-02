偷埋垃圾清理費8469萬　所有財產遭查封！他「花十年」自己清完

▲偷埋垃圾清理費8469萬，他「花十年」自己清完。（圖／行政執行署嘉義分署）



記者許力方／綜合報導

嘉義市62歲黃姓男子十年前載運廢棄物非法棄置4處土地掩埋，造成土地污染，案經移送法辦後，判處黃男1年6個月有期徒刑；清理的部分，他不理會環保局限期令，也不繳納代履行費用8496萬元，遭到行政執行署嘉義分署強力查封所有財產，在歷經十年的努力，黃男終於在日前「自行清理」現場完畢。

嘉義分署指出，黃男於2011 年6月至11月間，載運紙漿污泥等ㄧ般事業廢物，跑到崎頂段等4筆土地非法棄置掩埋。污染土地環境面積約達3120坪（9440平方公尺），被嘉義市調查站會同環保署等單位人員查獲。案經移送法辦後，黃男被判刑1年6個月。

污染土地環境應清理回復原狀部分，嘉義市環保局通知黃男限期清理，黃男沒有履行，環保局就計算代為清理履行費用為8496 萬元，沒想到黃男既不自行清理，又不繳納代履行費用遭移送嘉義分署。

黃男非法棄置掩埋的土地，是他的女友及哥哥所共有。他到案表示，是因為他認為土地較低窪，想填高使用。未依法申請廢棄物處理許可文件，就提供不法業者載運紙漿污泥等一般事業廢棄物傾倒多次，他自已則開挖土機將廢棄物回填到低窪處掩埋。

嘉義分署收案後立即查封拍賣黃男所有財產，除了查扣所有存款、股票，也查封拍賣嘉義市埤子頭段 2 筆土地；囑託拍賣台南白河區、關廟區 4 筆土地，獲償金額有 928 萬餘元。黃男在服刑出獄後，分署執行人員追查到他住處，不斷與他溝通，勸導他協調環保局人員，提供清理回復狀況相關專業諮詢，以拍賣的 928 萬餘元自行進行清理。

黃男衡量後，提出清理計畫書自行雇工清理現場，經過數年執行人員不斷催促勘查，日前黃男終於陳報清理完畢，經環保署檢查確認符合清理標準核准備查。移送機關嘉義市環保局也來函撤回執行。

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