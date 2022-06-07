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社會 社會焦點 保障人權

4個月通知國內外800人辦法拍　女書記官分秒必爭追回欠稅527萬

▲▼行政執行署新北分署強制執行中和區某祭祀公業名下既成道路土地，追繳527萬餘元地價稅罰鍰 。（圖／新北分署提供）

▲行政執行署新北分署強制執行中和區某祭祀公業名下既成道路土地，追繳527萬餘元地價稅罰鍰 。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北某祭祀公業積欠約7000萬元地價稅與罰鍰，被移送行政執行署新北分署強制執行，其中一筆527萬餘元罰鍰，執行期間將在本月（6月）底期滿，承辦的廖姓女書記官發揮驚人毅力，4個月內分別洽詢稅捐、戶政與外交機關，查出將近800位派下員的國內外地址並寄達拍賣土地通知，今順利舉行拍賣，雖無人投標，但助新北市稅捐稽徵處承受其中4筆土地，總價1048萬元，成功為公庫守住即將過期的罰鍰債權。

廖姓女書記官是宜蘭女兒，到新北分署任職逾16年，單身的她正處於一枝花的年紀，外型更是凍齡，據悉，新北分署曾拍賣新北市中和區烘爐地一處沒遷葬的墓地，流標多次，廖書記官接手，順利以1000多萬元賣出，買家直言出價原因，就是看到廖書記官長相實在太可愛了。

本案新北分署強制執行的查封土地，正好也在烘爐地，原本屬於中和區某祭祀公業所有，這個祭祀公業因欠缺現金、名下一堆土地乏人問津，從2006年起積欠地價稅與罰鍰20多筆，分批被移送新北分署執行賣地還款，至今仍欠約7000萬元。

地價稅屬於地方稅，這個祭祀公業的欠稅案是由新北市稅捐稽徵處移送新北分署執行，去年（2021年）底發現其中一批合計527萬餘元的罰鍰，執行期間在本月（6月）底到期後就免責，但與這批罰鍰相對應的18筆土地，多半是既成道路、沒人買。

更麻煩的是，這個祭祀公業的管理人，剛好被法院判決管理權不存在確定，也就是必須合法通知全體派下員才可以舉行拍賣，這個祭祀公業有將近800位派下員，涵蓋好幾代、遍布海內外，漏掉一個人沒通知到就不合法。

廖書記官沒放棄，透過稅捐機關查明過世派下員的全部繼承人，請戶政機關協助提供派下員在國內的地址，另有派下員旅居國外，必須商請外交部協助查明僑居地地址，並拜託外交部將拍賣通知送達給當事人，廖書記官忙碌4個月，全部搞定，今天順利舉行拍賣。

雖然最後還是無人投標，但新北市稅捐稽徵處得以在執行期間到期前，聲明承受其中4筆土地，價值共1048萬元，不但折抵罰鍰527萬餘元，超出的金額還可充抵其他欠稅，成功為公庫守住即將過期的罰鍰債權，這4筆土地將登記到新北市府名下，維持現狀供人車通行。

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