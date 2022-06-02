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社會 社會焦點 保障人權

欠勞健保不繳可憐原因曝　家遇火警妻被解僱...家中兩老又生病

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名蔡姓男子因加盟超商被強迫解約，無力繳納員工薪資及勞健保費8萬元，移送彰化分署執行，需每月扣薪1/3繳清，沒想到又被火嗆傷住院，妻又在疫情期間被解雇，2小孩沒錢讀書辦理助學貸款、彰化分署得知他無力還款後，協助他申請社會補助。

▲彰化分署協助欠款義務人。（圖／彰化分署提供，以下同）

▲彰化分署協助欠款義務人。（圖／彰化分署提供，以下同）

彰化分署指出，這名蔡姓義務人（男，54歲），在2016年到2019年間，加盟二水鄉員集路四段一間超商的加盟主（即店長），之後因為加盟報酬發生爭議，被總公司強迫解約。然而他因為在加盟期間的員工薪資及勞健保費用（約8萬元）無力繳納，於2020年間將案件移送彰化分署執行。

▲彰化分署協助欠款義務人。（圖／彰化分署提供，以下同）

▲主任執行官胡天賜前往蔡男工作地點了解狀況。

彰化分署受理案件後，發現蔡男目前在南投的一家公司擔任保全，因此在2021年2月間同意扣押薪水1/3（約8千餘元），不過他原本擔任清潔工的妻子，在新冠疫情爆發後，無法持續工作，影響家庭的收入，彰化分署在調查後，發現蔡男的岳父患有失智，岳母患帕金森氏症，所以他的妻子必須照顧；而他的小兒子及女兒都在就讀大學，2個小孩目前學費都是用助學貸款。家中經濟確實有困難，因此立即將扣薪金額依照他的請求，降為每月4千元。

▲彰化分署協助欠款義務人。（圖／彰化分署提供，以下同）

▲彰化分署主動協助繳清4千元欠稅。

蔡男今年4月20日租屋處因電線走火燃燒失火，而他也因救火嗆傷住院，房東則要求他要搬家，目前他還在找房子。彰化分署承辦人員在調查後，發現男確實經濟狀況又變得更糟，因此立即在今（2）日至蔡姓義務人工作處所，當場致贈端節禮品，並表示已利用彰化分署愛心社名義，幫他繳納這個月必須繳納的4千元欠稅，未來將繼續關懷蔡姓義務人的經濟狀況，並會積極協助他向主管機關申請社會補助。

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