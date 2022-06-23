趕搭夏日玩水風潮　台東72位立槳證照教練帶領體驗「台東藍」

▲▼台東縣政府在成功石雨傘舉辦4梯次SUP立式划槳丙級教練證照班，總計已培訓72名專業教練。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為打造安全與專業的水域體驗環境，台東縣政府在成功石雨傘舉辦第4梯次SUP立式划槳丙級教練證照班，22日結束3天訓練，共16位縣內水域遊憩活動業者及民眾通過訓練取得專業證照。總計4梯次已培訓72名專業教練。

台東擁有全台最長176公里海岸線、綠島及蘭嶼兩座美麗離島、優美平靜的活水湖，以及位於港內、水域平穩的成功石雨傘，杉原灣水域也在4月至9月提供巡邏員戒護服務，暑假將至，縣長饒慶鈴熱情喊話，熱浪之中台東乾淨沁涼的水域絕對是夏日玩水首選，歡迎民眾盡情擁抱各式各樣的「台東藍」。

交通及觀光發展處表示，縣府自今年4、5月啟動「向海致敬安全計畫」，針對水域遊憩活動業者開辦一系列增能課程，包含BLS基本救命術證照班，共31人取得證照、安全推廣課程，以及辦理4梯次的SUP丙級教練證照班，共72人取得證照，協助全縣水域遊憩活動業者提升服務品質及戲水安全。除了鼓勵與輔導業者取得單項水域遊憩運動的專業證照，縣府也積極爭取中央海洋委員會補助經費，未來將持續舉辦多項水域安全課程，加強業者及民眾的自救救溺能力，並透過培育近年流行的「SUP立式划槳」丙級教練等專業人才，進一步帶動水域慢經濟。

交觀處長余明勳指出，縣府努力推展水域安全，除了透過輔導業者端，擴增專業能力和注重安全的觀念，也需要民眾培養自我水域風險管理的意識、對自己的行為負責、選擇優質業者，並在進入水域活動現場前閱讀告示牌、掃描告示牌上的QR Code，務必瞭解現場水域應注意的事項、取得即時海氣象情況，避免憾事發生，希望民眾都能開心遊玩、安全回家。