台東縣政府培育72位SUP證照教練　創造安全專業的水域體驗

▲台東縣政府培育72位SUP證照教練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為打造安全與專業的水域體驗環境，台東縣政府在台東縣成功鎮石雨傘舉辦第4梯次SUP立式划槳丙級教練證照班，並於22日結束3天訓練，共16位縣內水域遊憩活動業者及民眾通過訓練取得專業證照。

今日上午的課程特別針對水域遊憩活動業者設計，進行帶客狀況模擬、水域活動急救處理，由經驗豐富的教練和講師帶領，就水域活動現場可能遇到的實務情況為學員裝備實用的技能、進行實際操作演練，讓學員未來面對遊客時，能提供安全與專業的服務。

▲台東縣政府培育72位SUP證照教練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

交通及觀光發展處表示，縣府自今年4、5月啟動「向海致敬安全計畫」，針對水域遊憩活動業者開辦一系列增能課程，包含BLS基本救命術證照班(共31人取得證照)、安全推廣課程，以及舉辦4梯次的SUP丙級教練證照班(共72人取得證照)，協助全縣水域遊憩活動業者提升服務品質及戲水安全。除了鼓勵與輔導業者取得單項水域遊憩運動的專業證照，縣府也積極爭取中央海洋委員會補助經費，未來將持續舉辦多項水域安全課程，加強業者及民眾的自救救溺能力，並透過培育近年流行的「SUP立式划槳」丙級教練等專業人才，進一步帶動水域慢經濟。

交觀處長余明勳指出，縣府努力推展水域安全，除了透過輔導業者端，擴增專業能力和注重安全的觀念，也需要民眾培養自我水域風險管理的意識、對自己的行為負責、選擇優質業者，並在進入水域活動現場前閱讀告示牌、掃描告示牌上的QR Code，務必瞭解現場水域應注意的事項、取得即時海氣象情況，避免憾事發生，希望民眾都能開心遊玩、安全回家。