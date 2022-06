俄邊境煉油廠遭無人機撞擊！工人驚喊「X的」　疑烏克蘭滲透空域

▲俄羅斯邊境一座煉油廠疑似遭到烏克蘭操控無人機襲擊,燃起熊熊大火。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

俄羅斯向烏克蘭發起「特殊軍事行動」至今超過百日,不過最近卻出現極具戲劇性的轉變!俄羅斯西南部靠近烏克蘭東部盧甘斯克州邊境的一座煉油廠,疑似慘遭烏克蘭駕駛兩架無人機襲擊,隨後煉油廠發生大爆炸並起火,現場工作人員大罵「他X的」,此次攻擊突顯出俄羅斯防空系統恐遭滲透。

根據《路透社》、《衛報》,俄羅斯西南部羅斯托夫州(Rostov region)的新沙赫京斯克(Novoshakhtinsk)一座煉油廠近日傳出爆炸起火,從當地社群網路流出的1分多鐘影片中可以看到,疑似有2架來自烏克蘭的無人機於22日上午靠近該座煉油廠,此時現場工人在一旁觀看,當時並沒有人料想到無人機會發起如此「自殺性」的攻擊。

一名工人在影片中問道,「你認為這架無人機是烏克蘭的嗎」,另一個工人答道,「當然不是」,該名工人相當疑惑,「到底是從哪裡來的」,此時無人機以迅雷不及掩耳的速度從視線中消失。

A fire broke out at the Novoshakhtinsk refinery in #Rostov region, #Russia. It looks like explosives were dropped on the plant from a drone. pic.twitter.com/JOguzEtG54