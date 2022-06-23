俄邊境煉油廠遭無人機撞擊！工人驚喊「X的」　疑烏克蘭滲透空域

▲俄羅斯邊境一座煉油廠疑似遭到烏克蘭操控無人機襲擊，燃起熊熊大火。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯向烏克蘭發起「特殊軍事行動」至今超過百日，不過最近卻出現極具戲劇性的轉變！俄羅斯西南部靠近烏克蘭東部盧甘斯克州邊境的一座煉油廠，疑似慘遭烏克蘭駕駛兩架無人機襲擊，隨後煉油廠發生大爆炸並起火，現場工作人員大罵「他X的」，此次攻擊突顯出俄羅斯防空系統恐遭滲透。

根據《路透社》、《衛報》，俄羅斯西南部羅斯托夫州（Rostov region）的新沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）一座煉油廠近日傳出爆炸起火，從當地社群網路流出的1分多鐘影片中可以看到，疑似有2架來自烏克蘭的無人機於22日上午靠近該座煉油廠，此時現場工人在一旁觀看，當時並沒有人料想到無人機會發起如此「自殺性」的攻擊。

一名工人在影片中問道，「你認為這架無人機是烏克蘭的嗎」，另一個工人答道，「當然不是」，該名工人相當疑惑，「到底是從哪裡來的」，此時無人機以迅雷不及掩耳的速度從視線中消失。

A fire broke out at the Novoshakhtinsk refinery in #Rostov region, #Russia. It looks like explosives were dropped on the plant from a drone. pic.twitter.com/JOguzEtG54 — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2022

過了片刻，煉油廠發生大爆炸，熊熊烈焰開始肆虐該座煉油廠。圍觀群眾此時嚇到驚慌大喊「他X的」，一名身份不詳的攝影師則無奈喊道，「夥伴們，這就是現在進行式」。

俄媒《塔斯社》援引當地政府某匿名關係人士的說法稱，該座煉油廠上空發現2架烏克蘭的無人機後起火，其中一架撞上熱傳導裝置後起火，另外一架則飛離現場。

羅斯托夫州州長戈盧別夫（Vasily Golubev）則證實，該座煉油廠於22日上午發生大火後，確實發現2架無人機的殘骸。他表示目前沒有人因這起事故傷亡。

報導分析，自從今年2月底俄軍對烏克蘭發動攻勢以後，俄羅斯邊境地區一些橋樑或基礎設施開始遭到破壞，不過莫斯科當局至今卻仍未坦承自己是跨境攻擊的受害者，此事突顯出俄羅斯空中防禦遭到滲透，因為一旦此事獲得證實，那就表示無人機是從俄烏邊境發射，一路穿越過俄羅斯控制的領土與空域抵達煉油廠。

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