俄羅斯煉油廠遇襲起火　烏克蘭「北頓內茨克」戰況如地獄

▲烏克蘭東部頓內茨克地區22日遭俄軍砲擊。(圖/取自facebook.com/UA.National.Police)

文/中央社

俄羅斯南部靠近烏克蘭的一座煉油廠今天疑遭無人機攻擊起火。莫斯科正集中兵力攻打烏克蘭東部頓巴斯地區,盧甘斯克州州長稱,烏東工業城市北頓內茨克的情況無異於「地獄」。

● 俄羅斯南部煉油廠遇襲起火

俄羅斯南部羅斯托夫州(Rostov)州長戈盧別夫(Vasily Golubev)今天表示,州內新沙赫京斯克(Novoshakhtinsk)煉油廠發生火警,可能是無人機攻擊引起。

▲俄羅斯煉油廠遇襲起火。(圖/達志影像/美聯社)



煉油廠則發布聲明稱,兩架「來自西方邊界」的無人飛行載具攻擊廠內設備。

A fire broke out at the Novoshakhtinsk refinery in #Rostov region, #Russia. It looks like explosives were dropped on the plant from a drone. pic.twitter.com/JOguzEtG54