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俄羅斯煉油廠遇襲起火　烏克蘭「北頓內茨克」戰況如地獄

▲▼烏克蘭東部頓內茨克地區22日遭俄軍砲擊。（圖／取自facebook.com/UA.National.Police）

▲烏克蘭東部頓內茨克地區22日遭俄軍砲擊。（圖／取自facebook.com/UA.National.Police） 

文／中央社

俄羅斯南部靠近烏克蘭的一座煉油廠今天疑遭無人機攻擊起火。莫斯科正集中兵力攻打烏克蘭東部頓巴斯地區，盧甘斯克州州長稱，烏東工業城市北頓內茨克的情況無異於「地獄」。

● 俄羅斯南部煉油廠遇襲起火

俄羅斯南部羅斯托夫州（Rostov）州長戈盧別夫（Vasily Golubev）今天表示，州內新沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）煉油廠發生火警，可能是無人機攻擊引起。

▲▼俄羅斯煉油廠遇襲起火 7飛彈擊中烏克蘭南部城市。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯煉油廠遇襲起火。（圖／達志影像／美聯社）

煉油廠則發布聲明稱，兩架「來自西方邊界」的無人飛行載具攻擊廠內設備。

烏克蘭尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaly Kim）表示，位於烏國南部的尼古拉耶夫市今天被7枚俄國飛彈擊中。但他未在Telegram聲明中提供傷亡或損失細節。

另一方面，俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今天表示，針對烏克蘭境內美籍戰士議題，俄國與美國正在交換官方訊號。但他說莫斯科不認為華府準備認真處理此議題。

● 烏克蘭稱北頓內茨克戰況如地獄

俄羅斯正集中兵力攻打烏克蘭東部頓巴斯地區兩個主要城市，盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）今天表示，烏東工業城市北頓內茨克的情況無異於「地獄」。

蓋戴（Sergiy Gaiday）又說，俄軍「企圖包圍」一河之隔的姊妹城市利西昌斯克（Lysychansk），但烏克蘭軍隊仍控制著這座城市。他說：「利西昌斯克正遭到大口徑武器猛烈砲擊。」該市蒙受「巨大破壞」。

● 希特勒入侵蘇聯81週年紀念日

俄烏軍隊烏東激戰 俄烏戰爭已持續近4個月，在希特勒入侵蘇聯81週年這一天，兩國軍隊今天仍在烏東戰場激烈交戰。

在俄軍猛烈砲火攻勢下，烏軍最近幾週漸感吃力，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在昨天深夜的演說中承認，俄羅斯在火力方面的巨大優勢使其占上風。

● 俄揚言報復　美國：北約捍衛立陶宛承諾堅若磐石

立陶宛停止讓被歐洲聯盟制裁的貨物從俄羅斯本土過境轉運至俄國飛地加里寧格勒，俄國揚言報復，美國今天對此表示堅定支持立陶宛以及北大西洋公約組織（NATO）捍衛立陶宛的承諾。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「我們支持北約盟邦，我們支持立陶宛。」

「更明確地說，我們對北約第五條款（Article V）的承諾堅若磐石，第五條款明訂對一成員國發動攻擊等同對全體成員國發動攻擊。」

● 俄羅斯直升機侵犯領空 愛沙尼亞召見特使抗議

愛沙尼亞今天召見俄羅斯大使，對俄國直升機「極其嚴重地」侵犯愛沙尼亞領空表達抗議。這是愛沙尼亞在不到兩週的時間內，第2次譴責俄國特使。

路透社報導，愛沙尼亞也表達對波羅的海國家立陶宛的聲援，俄羅斯稱立陶宛將因禁止將一些貨物轉運到俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）而受到懲罰。

▲▼小麥。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其將協助烏克蘭穀物出口。（圖／達志影像／美聯社）

● 土耳其助烏克蘭穀物出口　軍方代表團赴俄磋商

土耳其軍事代表團日前赴俄羅斯討論於黑海開闢安全走廊，協助烏克蘭穀物出口。俄羅斯國防部今天表示，俄土雙方已同意持續就烏克蘭港口出口穀物及船隻安全離港進行磋商。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）今天報導，土耳其總統府消息人士21日指出，土耳其、烏克蘭、俄羅斯及聯合國4方會議將在未來幾週內於土耳其第一大城伊斯坦堡舉行，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）可能與會。

消息人士表示，研議中的計畫是，在烏克蘭監督下，從烏克蘭黑海港口敖德薩（Odessa）闢3條走廊，運出烏克蘭及俄羅斯食品。在接下來的6至8個月內，可望運出 3000萬至3500萬噸糧食。

● 印尼總統將訪烏克蘭和俄羅斯　推動和平解決衝突

印尼外交部長今天表示，總統佐科威下週將訪問烏克蘭和俄羅斯，推動兩國和平解決衝突。今年擔任20國集團（G20）輪值主席的佐科威將成為首位進行這類訪問的亞洲領袖。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於5日前往烏東前線視察。（圖／路透）

▲民調顯示，歐美多國人民已經出現「烏克蘭疲勞」。。（圖／路透）

● 歐美出現「烏克蘭疲勞」　多數民眾希望快止戰

一項針對歐洲10個國家的民調顯示，相較俄烏戰爭初期眾人抗俄意志促成歐盟團結氣勢，如今歐洲民心出現分歧，希望戰爭快點結束，即便這意味要烏克蘭讓步的民眾，超過希望對俄國懲罰到底的民眾。

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