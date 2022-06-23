陌生人傳LINE「問星座」求認識　她毛翻：ID外洩？妹子們嚇歪

▲原PO收到陌生人加賴求認識。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這樣其實蠻恐怖的，有人遇過這種情形嗎？」一位女網友日前在Dcard發文，說她手機突然收到陌生訊息，發現有個人來問她，「什麼星座的？交個朋友」，但她根本不認識對方，就反問「怎麼會有我的LINE？」對方卻說是「無聊亂按」按出來的，讓她又毛又納悶，「Line ID外洩還是？？？大家有遇過嗎？？」

這位妹子文中貼出訊息截圖，只見對方先是傳了個「嗨」，接著就問她「什麼星座的？」原PO就疑惑「請問你是？」對方就回「交個朋友」，還強調自己「不是詐欺犯」。當她反問「怎麼會有我的LINE？」陌生人則說自己是無聊亂按的，看到她似乎沒什麼反應，就傳了個冒冷汗的貼圖，接著道歉「不好意思打擾了」。

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原PO忍不住問，「怎麼個亂按法？我蠻好奇的。」對方則解釋是自己用手機亂按數字按出來的，她就質疑「但不管是LINE ID還是電話號碼都很難猜吧？」陌生人只是淡淡回覆，「沒事的，打擾了，抱歉！」

▲陌生人說自己是亂按按出原PO的LINE ID。（圖／翻攝自Dcard）

女網友文中表示，一開始她還以為是朋友給別人她的LINE，但看到對方辯解，她反而覺得很毛，「不知道大家有沒有遇過這種，是我ID太簡單？」但因為她的ID也是有英文字母含數字，「原來隨便亂按，也能按到別人的手機號碼或者ID？這樣其實蠻恐怖的，有人遇過這種情形嗎？」

貼文一出，不少人也紛紛留言熱議，「其實女生常見的英文名字+生日組合真的很容易搜出人，之前忘記在哪裡看過有人討論這個」、「我之前就有遇過有人交友軟體用我的ID（我的ID真的一般人不會想到的那種）」、「我的ID還有特殊符號，還是會被陌生人加」、「我遇過，對方說在吾聊上拿到的，還說得出我的上下班時間，我傻眼。」

有網友則是提醒，「別人加你好友，你可以設定成你確認後他才可以留言，你沒確定他無法留言給你，雖然會出現邀請在首頁，但不認識可以刪掉」、「我這邊提供一個自己在用的方法，可以把ID加好友關掉，要讓遠距的陌生人加的話，先創一個群組，成員只有你自己，分享群組加入網址，或QR code給那個陌生人就好，ID既不會洩漏，也不用告訴別人。」