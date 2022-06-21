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男友發話「一輩子當超商店員」　她苦惱：該放生？網喊2關鍵決定

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友剛從大學畢業，目前積極考證照、補習英文，然而男友卻沉迷於遊戲，並發話「要一輩子當超商店員」。兩人為此爭論不休，讓她萌生分手的念頭，綜合多數網友建議，有2大關鍵決定是否該果斷放生。

女網友在Dcard苦惱表示，「我男友目前已畢業，畢業典禮結束後我們去聚餐，同學聊到有沒有人已經找到工作，或正在考慮往哪個領域發展，但我男友竟說，『我只想當小七店員，打game一輩子耶！』朋友都覺得他在講幹話，只有我知道他真的每個禮拜都在玩遊戲，玩到瘋掉。」

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原po直言，兩人已經為了這件事吵過很多次架，「我平常會去補英文或上證照課程，沒空陪男友玩，他還說幹嘛把人生搞得那麼辛苦，悠悠哉哉過一生不好嗎？」

這番話讓她忍不住想吐槽，「首先也要你有錢好嗎？都養不活自己了，這樣每天過著坐吃山空的日子，遲早有一天會把自己吃垮。」

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

雖然無法接受男友的價值觀，但由於彼此相處都很正常，讓她陷入猶豫，「不知道有沒有人因為男友不上進而想分手的經驗？想問問看大家最後是會忍痛放生，或找到出路繼續交往下去呢？」

對此，網友們紛紛回應，「你男友如果是富二代，或一堆遺產房子可以繼承的話，那倒是無所謂」、「對我來說，沒有未來的戀愛沒有必要撐著」、「別浪費時間好嗎，這種回答智商是停留在18」、「小七做久當店長，一個月應該也能拿個4萬吧」、「我會放生，業餘兼差可以，學生時代打工可以，真的要進入職場跟我說要當店員一輩子，我無法」、「我覺得溝通過無長進就分手吧！我跟前任就是因為對方不上進而分手唷」、「說不定以後要開小七，幹嘛這樣」、「他有機會當到店長呀，想法會隨著時間改變。高中時我的同學在小七打工，現在他已經是店長了」。

綜合廣大網友的想法，許多人認為，若真的捨不得斬斷情絲，又是以下這兩種情況，可考慮繼續走下去，其一是男方是富二代，並沒有經濟上的壓力；再來就是若有長期規劃，像是未來開加盟店或當到店長，那麼做超商也沒什麼不好的。

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