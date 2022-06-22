行政院回函認定　應曉薇要求台北市府盡快發送敬老金

▲台北市議員應曉薇。(資料照／記者林敬旻攝)

政治中心／台北報導

行政院22日否決臺北市政府，認定覆議案未牴觸憲法有效，台北市民可望領重陽敬老金了，台北市議員應曉薇，表示身為「臺北市重陽節禮金致送自治條例 」提案人，敬告市府，不要再耍賴。也不要再出招。

台北市長柯文哲上任後取消每年發放的1500元重陽敬老金，但台北市議會2021年12月22日表決覆議案，最終決議北市將重發敬老金，使柯文哲以北市府名義發函給行政院，要向內政部聲請敬老金自治條例函告無效。不過，行政院22日回函，難認定自治條例牴觸憲法、《地方制度法》及《財政紀律法》，代表北市府下個會期得編列重陽敬老金預算。

應曉薇說回顧恢復重陽敬老金過程指出，最初是108年5月20日由國民黨團提出，當時在另外四位民進黨議員，潘懷宗、楊靜宇議員支持下連署完成該案。該案進入審議程序時，面對國民黨團也有少數議員持不同意見，期間還不惜跟當時不同立場還是議員身份的黃珊珊副市長在法規會及議會大吵多次。最後為了讓本案順利通過及平衡青年人感受，勿讓有心人製造世代對立，力挺監督市政府應即刻成立「青年局」。

應曉薇說，一個有為的市政府對老人、青年都應該無分別心，台北市能領重陽禮金的銀髮市民在意的也不是金額，而是被尊重的感覺。盼柯文哲市長尊重行政院決議，今年重陽節能重發敬老金，還老人尊嚴。

