保險歸保險　防疫歸防疫？應曉薇批中央以政治考量最優先

▲金管會記者會（《ETtoday新聞雲》資料照）。

生活中心／綜合報導

防疫保單理賠之亂持續失控，陳時中部長曾表示今年7月中有機會將新冠肺炎從第五類法定傳染病降到第四類，此話一出刺激有投保防疫險的確診者們急忙打電話給醫院要求開立診斷證明，是陳時中一句話干擾防疫部長竟不自知，更牽動各家防疫保單理賠金額，因此讓醫院手忙腳亂，難道陳時中還嫌現在的疫情不夠失控嗎？任意降低傳染病等級，若危害公衛秩序引起疫情反撲誰負責？若是降級背後因素是幫保險業者解套，是否顧及投保人權益？

這其中應曉薇點名保險局長施瓊華，保險局理應依照契約內容強烈要求要保公司履約，防疫險爭議如果保險局立場模糊，未來又如何維護民眾所投保的其他險呢？保險局未善盡守護投保人權益並讓事件持續延燒，局長應下台負責。

應曉薇表示：民眾投保防疫險原因是為了降低染疫所帶來的風險，尤其被去年第一波疫情嚇到，眼見國際疫情嚴峻政府無配套沒信心政府能守住邊境。民眾若投保多家防疫險係屬個人權益，要保方更不宜繼續污名化投保人。民眾光明正大投保，何來投保道德需要檢討?因此應曉薇認為就目前「要保人與投保人已簽訂的防疫險契約就應該履行」，保險業者不能在疫情穩定時大賺民眾保費暗自竊喜，疫情爆發後又大喊虧損。當時為何不精算風險評估?保險局可以有所為而不為，這樣的局長應該下台。

▲「防疫保單」之亂誰該負責。（圖／記者陳依旻攝）

應曉薇表示自身未投保防疫險客觀看待此事件，產險業面臨虧損「政府可依法救濟而不是配合賴帳」，目睹我們的政府一邊與財團唱雙簧，一邊應付小老百姓，「從嚴審核民眾的保單有何道理？」

應曉薇說防疫險之亂，全民拭目以待正在看金管會施瓊華和衛福部陳時中如何演下去？今日民眾理賠金尚被刁難中，我們卻先看到「0+7新制」上路，針對隔離金理賠產險業「馬上受益」可少付幾百億？試問有人看到陳時中說的「保險歸保險，防疫歸防疫嗎？」應曉薇忠懇提醒中央「防疫就是防疫」，不要讓任何考量凌駕防疫，如果防疫失敗，全民都是受害者。