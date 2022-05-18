防疫保單理賠之亂持續失控　應曉薇點名一人：下台負責！

▲台北市議員應曉薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土確診人數屢創新高，推出防疫保單的業者不斷端出新理由拒賠，引發民怨。台北市議員應曉薇砲轟，今日民眾理賠金尚被刁難中，但政府不斷放寬防疫政策，牽動保單事宜，讓醫院手忙腳亂，干擾防疫，並點名保險局長施瓊華，未善盡守護投保人權益並讓事件持續延燒，應下台負責。

應曉薇指出，衛福部長陳時中曾表示今年7月中有機會將新冠肺炎從第五類法定傳染病降到第四類，此話一出刺激有投保防疫險的確診者們急忙打電話給醫院要求開立診斷證明，難道陳時中還嫌現在的疫情不夠失控嗎？任意降低傳染病等級，若危害公衛秩序引起疫情反撲誰負責？若是降級背後因素是幫保險業者解套，是否顧及投保人權益？

另外，應曉薇表示，保險局理應依照契約內容強烈要求要保公司履約，防疫險爭議如果保險局立場模糊，未來又如何維護民眾所投保的其他險呢？而民眾投保防疫險原因是為了降低染疫所帶來的風險，投保多家防疫險係屬個人權益，要保方不宜繼續污名化投保人，目前要保人與投保人已簽訂的防疫險契約就應該履行，保險業者不能在疫情穩定時大賺民眾保費暗自竊喜，疫情爆發後又大喊虧損。當時為何不精算風險評估？保險局可以有所為而不為，施瓊華應該下台。

應曉薇說，自己沒有投保防疫險所以客觀看待此事件，產險業面臨虧損政府可依法救濟而不是配合賴帳，目睹政府一邊與財團唱雙簧，一邊應付小老百姓，「從嚴審核民眾的保單有何道理？」

應曉薇也提到，今日防疫險之亂還沒完，卻先看到「0+7新制」上路，針對隔離金理賠產險業「馬上受益」可少付幾百億？試問有人看到陳時中說的「保險歸保險，防疫歸防疫嗎？」提醒中央「防疫就是防疫」，不要讓任何考量凌駕防疫，如果防疫失敗，全民都是受害者。