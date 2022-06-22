柯文哲輸了！政院難認定自治條例違憲　北市須編重陽敬老金預算

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消每年發放的1500元重陽敬老金，但台北市議會2021年12月22日表決覆議案，最終決議北市將重發敬老金，使柯文哲以北市府名義發函給行政院，要向內政部聲請敬老金自治條例函告無效。不過，行政院22日回函，難認定自治條例牴觸憲法、《地方制度法》及《財政紀律法》，代表北市府下個會期得編列重陽敬老金預算。

台北市議會22日下午舉辦臨時大會，國民黨台北市議員王欣儀表示，今日有個非常重大的進展，就是有關議會通過「北市重陽節禮金致送自治條例」，當時議會將柯文哲送來的覆議案否決掉，柯文哲則發函給行政院要求函釋，認為自治條例會牴觸憲法、地方制度法和財政紀律法。

王欣儀提及，行政院22日已經正式回函給台北市政府，同時也將副本提供給台北市議會，行政院回函明確表示，本自治條例議決案難逕予認定有牴觸憲法、《地方制度法》及《財政紀律法》規定，因此她要求市府應按照自治條例來執行，編列預算時將該筆預算編列進去，下個會期就要按照自治條例將禮金編入相關預算。

對此，台北市社會局回應，對於行政院針對「台北市重陽敬老金致送自治條例」牴觸憲法及法律之無效回函深表遺憾，市府將依據函文內容「零基預算」及「財政收支平衡」的精神，按照施政優先順序分配資源，就預算配置做整體性考量。