政院回函敬老金條例未違憲　柯文哲怨「要找錢了」：藍綠對付我時才合作

▲柯文哲、黃珊珊出席台北表演藝術中心開幕「士林藝饗券」新聞發佈會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消每年發放1500元重陽敬老金，台北市議會因此重提《台北市重陽節禮金致送自治條例》草案，柯文哲又提覆議案未成功，使北市府發函給行政院向內政部聲請自治條例函告無效，但政院22日回函難以認定抵觸憲法。面對政院回函內容，柯文哲晚間直言，國民黨、民進黨只有在對付他時才會合作。

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊22日晚間出席北藝開幕「士林藝饗券」新聞發佈會，針對行政院22日回函台北市政府重陽敬老金條例未抵觸憲法一事，柯文哲表示，「哇！這要找錢。國民黨、民進黨什麼時候合作過？沒有嘛！對不對？所以只有在對付柯文哲的時候才會合作。」

柯文哲提及，也不是說不能發，但問題是要有錢，現在才在編概算，老實說明年預算相當難編，因為面臨通貨膨脹問題，每個工程款最少要增加20％，財務相當困難。

被問到《台北市重陽節禮金致送自治條例》中提及可視財務做規劃，最後編出的預算可能為何？柯文哲指出，舉債發重陽敬老金也是很奇怪，既然行政院已經這樣說，北市府23日早上會開會討論，「每個人都要當聖誕老公公，問題是要有錢、要找到錢。」

媒體追問，倘若編下去也是明年預算，且已經換成下任市長執行，台北市副市長黃珊珊覺得要發多少錢才較為可行？黃珊珊回應，該條例有授權市府按照財務狀況設定級距，北市府會討論級距，現在正好在編概算，概算預估的歲入、將來歲出要做計算，而不是現在就可以做出明確說明，將來若按照他們定出的級距，包括到何種程度要發多少人等，「不管哪個市長都必須依法處理。」