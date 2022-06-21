全球第7國！南韓首枚國產火箭「世界號」成功發射　送衛星上太空

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓今（21）日成功發射了首枚自製的世界號載運火箭，衛星也穩定進入目標軌道。《華盛頓郵報》報導，南韓去年10月首度試射失敗，第2次嘗試發射成功後，南韓成為全球第10個以自主技術將衛星送上太空的國家。韓媒則稱，南韓是第7個成功利用國產火箭搭載1噸以上的實用人工衛星發射升空的國家。

▲南韓21日成功發射世界號運載火箭，並成功將衛星送上軌道，而這也是南韓首個完全自主研發的火箭。（圖／路透，下同）

根據《韓聯社》報導，南韓科技情報通信部長李宗昊21日正式確認，南韓首枚自主研發的運載火箭「世界號」（Nuri，又稱KSLV-Ⅱ）於當地時間下午4時發射後，到達目標軌道，並成功分離了性能驗證衛星，目前衛星穩定進入軌道中運行，「正式宣布韓國世界號火箭發射成功。」

李宗昊在全羅南道羅老宇宙中心舉行的記者會中表示，「今天不僅是對於韓國科學技術史，也是在韓國歷史上，達成了具里程碑意義的瞬間」、「大韓民國的科學技術實現了偉大的進步」。

報導指出，世界號火箭下午4時發射升空後，成功分離了性能驗證衛星與衛星模擬體，目前衛星在距離地表700公里附近的高度，以約每秒7.5公里的速度環繞地球運行。

韓聯社稱，世界號是南韓第一個完全自主設計與開發的運載火箭，包含發射衛星的75噸級與7噸級液體燃料發動機，與保護火箭上搭載的衛星的整流罩在內，都是韓國研究團隊的成果。南韓未來幾年內將再進行額外4次世界號火箭發射，而世界號的第3次發射預計在2023年上半年進行。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》