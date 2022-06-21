　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日男神社旁遭人連砍數刀重傷！　「女性友人」捅人後逃亡

▲▼日本警察、警視廳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本一名男子遭友人連砍數刀。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本廣島縣廣島市21日下午3時左右發生一起砍人事件。一名30多歲的男子被另一名女性友人持刀攻擊腹部與肋骨，傷勢嚴重，所幸他用最後一絲力氣自行報警。犯案的女性兇嫌目前仍在逃，警方已將整起案件定調為殺人未遂。而根據被害人陳述，兩人稍早發生爭執後，對方就突然掏出刀具攻擊他。

廣島縣警方與消防人員21日下午3時左右接獲被害男子自行通報稱，他在廣島市安藝區矢野西的一處神社旁遭人砍傷。警消趕往現場後，發現男子的腹部、胸口以及背部等全身多處受傷，雖然還留有意識，但傷勢十分嚴重，因此隨即將其送往醫院治療。

被害男子表示，攻擊他的是一名女性友人，兩人事發當時有發生爭執。而他目前依舊在廣島市的一間醫院急救，所幸仍未失去意識。

這名女姓嫌犯行兇後隨即逃離現場，警方已將此案定調為殺人未遂，並且持續追緝嫌犯的下落。

受本起案件影響，在神社旁的矢野西小學也暫時讓全校400名師生留在學校內待機，以確保安全。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
台積電跌破500元「該買了？」　他揭1現況：再等等
侯友宜稱恩恩事件「依中央指引」　2張圖真相一次看
快訊／彰縣環保局清查廢棄車！小黃副駕驚見乾屍
明這3區防大雨！週末水氣增多「雨區再擴大」
家寧放閃「我愛Andy」！感動男友罕見1舉動
高雄輕軌玻璃牆爆裂！　男開車邊開BB槍逮到了
范成章首發聲！　喊話Andy「謝謝暫時把家寧借給我」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

肯德基「廁所沒衛生紙」害他困在馬桶上　聽1句話氣炸暴揍店經理

川普：沒什麼能阻止我選2024　怒批拜登將美國推近「世界大戰」

沒人敢碰俄羅斯肥料！　外媒曝：拜登政府私下鼓勵農民購買

日男神社旁遭人連砍數刀重傷！　「女性友人」捅人後逃亡

打到蚊子先別丟！專家正在「徵求蚊子屍體」　磨碎後對研究超有用

全球第7國！南韓首枚國產火箭「世界號」成功發射　送衛星上太空

拜登考慮「削減中國關稅」救通膨　路透：G7峰會前不會行動

破產富豪隱居荒島25年　「2女相伴」超滿意！78歲想再找人陪了

染愛滋故意性侵8歲女童　男坦承「想讓大家得病」受害者多達20女

看病不用錢！日本東京23區推「高中生以下」免醫療費　擬砸2.8億

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

妻開車門差0.1cm刮傷　老公嚇到飆少女尖叫聲

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

肯德基「廁所沒衛生紙」害他困在馬桶上　聽1句話氣炸暴揍店經理

川普：沒什麼能阻止我選2024　怒批拜登將美國推近「世界大戰」

沒人敢碰俄羅斯肥料！　外媒曝：拜登政府私下鼓勵農民購買

日男神社旁遭人連砍數刀重傷！　「女性友人」捅人後逃亡

打到蚊子先別丟！專家正在「徵求蚊子屍體」　磨碎後對研究超有用

全球第7國！南韓首枚國產火箭「世界號」成功發射　送衛星上太空

拜登考慮「削減中國關稅」救通膨　路透：G7峰會前不會行動

破產富豪隱居荒島25年　「2女相伴」超滿意！78歲想再找人陪了

染愛滋故意性侵8歲女童　男坦承「想讓大家得病」受害者多達20女

看病不用錢！日本東京23區推「高中生以下」免醫療費　擬砸2.8億

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」：真的無敵

2客運撐不住「優惠縮水」　7月振興補助後「恐再有一波」

央行14年首見調高存準率！　研訓院董座：銀根緊縮效果比升息強

手搖飲店員給錯品項　鞠躬道歉竟遭巴頭！火爆女挨告下場曝

聯亞經營權鬥爭延燒　創辦人王長怡提10點聲明、擬提告反擊！

《食神》導演痛別「珍寶海鮮舫」　開業40年「水上皇宮」沉為歷史

肯德基「廁所沒衛生紙」害他困在馬桶上　聽1句話氣炸暴揍店經理

Stray Kids成員機場遭狠狠擠倒　面露痛苦表情全被拍下來

雲林+1762！新增6例死亡案例　10歲以下兒童確診人數破6千例

和台積電同病相憐！三星電子股價年內摔了27%　外資持股還跌破5成

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

台北獲全球最宜居第10名　成活成本低但有「1缺點」

史上最慘迎新霸凌　他遭強灌「家庭號伏特加」全身癱瘓

剖腹產停電　醫用手機照明割斷嬰兒耳

馬斯克兒子「變性＋改名」！與父親斷絕關係

日本23歲女裸屍「舌骨斷裂」慘掛樹頭！

叫丈夫洗碗被婆婆狂罵：伺候丈夫是本份

陰莖增大術IG爆紅！一排女網友狂tag前男友

中山美穗外貌走樣挨批膠味太重　IG修圖差很大

即／日本近海發生6.2地震！氣象廳緊急發布「海嘯警報」

漁夫抓到4公尺長魟魚！　破世界紀錄

國際泳聯：12歲以後變性　禁止參加女子組

情侶生父是同人　網傻了：雙胞胎吧

人妻想帶孩子搬家　被恐怖公公砍死

更多熱門

相關新聞

南韓首枚自主研發火箭「世界號」成功發射

南韓首枚自主研發火箭「世界號」成功發射

南韓今（21）日成功發射了首枚自製的世界號載運火箭，衛星也穩定進入目標軌道。《華盛頓郵報》報導，南韓去年10月首度試射失敗，第2次嘗試發射成功後，南韓成為全球第10個以自主技術將衛星送上太空的國家。韓媒則稱，南韓是第7個成功利用國產火箭搭載1噸以上的實用人工衛星發射升空的國家。

看病不用錢！日本東京23區推「高中生以下」免醫療費

看病不用錢！日本東京23區推「高中生以下」免醫療費

屁屁可以吸氣！日本發現「肛門腸內呼吸法」

屁屁可以吸氣！日本發現「肛門腸內呼吸法」

北韓新冠奇蹟！死亡率僅0.002%　將宣布抗疫勝利

北韓新冠奇蹟！死亡率僅0.002%　將宣布抗疫勝利

即／日本近海發生6.2地震！氣象廳緊急發布「海嘯警報」

即／日本近海發生6.2地震！氣象廳緊急發布「海嘯警報」

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

反骨正妹爸開戰「酷炫親上火線反擊」！1句話打臉

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

相隔1年半！江宏傑鬆口「福原愛將來台」　大方認：我是希望的

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面