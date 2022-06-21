日男神社旁遭人連砍數刀重傷！　「女性友人」捅人後逃亡

▲日本一名男子遭友人連砍數刀。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本廣島縣廣島市21日下午3時左右發生一起砍人事件。一名30多歲的男子被另一名女性友人持刀攻擊腹部與肋骨，傷勢嚴重，所幸他用最後一絲力氣自行報警。犯案的女性兇嫌目前仍在逃，警方已將整起案件定調為殺人未遂。而根據被害人陳述，兩人稍早發生爭執後，對方就突然掏出刀具攻擊他。

廣島縣警方與消防人員21日下午3時左右接獲被害男子自行通報稱，他在廣島市安藝區矢野西的一處神社旁遭人砍傷。警消趕往現場後，發現男子的腹部、胸口以及背部等全身多處受傷，雖然還留有意識，但傷勢十分嚴重，因此隨即將其送往醫院治療。

被害男子表示，攻擊他的是一名女性友人，兩人事發當時有發生爭執。而他目前依舊在廣島市的一間醫院急救，所幸仍未失去意識。

這名女姓嫌犯行兇後隨即逃離現場，警方已將此案定調為殺人未遂，並且持續追緝嫌犯的下落。

受本起案件影響，在神社旁的矢野西小學也暫時讓全校400名師生留在學校內待機，以確保安全。

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