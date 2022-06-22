南韓首出現2猴痘可疑病例！他「長滿皮疹」　入境爽玩1天才被隔離

▲南韓第一次通報猴痘可疑病例，目前2名個案的檢測結果尚未出爐。（圖／達志影像、CFP）



記者王佩翊／編譯

南韓22日新增2起猴痘可疑病例，其中1名為外籍旅客，另一名則為本國人士，目前2人的檢測結果尚未出爐。不過該名外籍旅客在入境1天後才到醫院就診，恐怕早已與他人有過密切接觸。

根據《韓聯社》報導，其中1名可疑病例是在入境後1天，自行前往醫院，隨後被判定為可疑感染病例，並被要求隔離。不過其在入境後到就醫之間的1天內，恐怕已經與他人接觸。疾病管理廳表示，由於這2名患者皆出現全身症狀以及類似水泡的皮疹，因此在21日將他們通報為猴痘可疑病例。

該名外籍可疑病例是在20日搭機抵達釜山。他自19日起就有喉嚨痛，淋巴結腫大以及皮疹等症狀，因此在入境後的隔天，也就是21日，親自前往釜山的一間醫院就醫。院方查看症狀後驚覺有異，因此在21日下午4時將其通報為猴痘可疑病例，而該名可疑病例目前則在同一間醫院內住院隔離治療。

另一名南韓籍可疑病例則是在21日從德國返國，他自18日起就有頭痛的症狀，入境當時為37度低燒，同時伴有喉嚨痛、全身無力、疲倦等症狀，並且皮膚也有出現皮疹。他21日從仁川機場入境後，主動向防疫廳申報，因此隨即被列為可疑病例，在機場的防疫旅館待機後，便被送往仁川的一間醫院隔離治療。

雖然南韓籍可疑病例在入境後隨即隔離治療，但是另一名外籍人士直到入境隔天才主動到醫院就診，期間恐怕早已與多人接觸過。而他早在入境前就已經出現症狀，但是在入境過程中卻沒有被發現，也讓外界質疑，南韓的檢疫機制是否出現問題。

事實上，南韓防疫當局5月24日曾強調，為了防止猴痘病毒入侵，將會持續監測國外數據，同時向來自有猴痘病例國家的旅客進行體溫檢查，並要求他們填寫健康狀態調查書，但似乎仍然沒能防堵感染病例入境。

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