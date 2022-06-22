洩民眾個資給詐騙集團　檢調大搜索警所...涉案嚴重1警遭聲押

▲台中市第二警分局傳出一起員警瀆職，涉嫌將民眾個資洩露給犯罪集團。（圖／截取自Google Maps）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名林姓員警，涉嫌利用職務之便，從警用電腦查詢民眾個資後，疑將資料洩漏給詐欺集團，昨日台中地檢署指揮調查局中機站至派出所蒐證，傳喚2名員警到案，昨晚漏夜偵訊，認林員涉有重嫌，依貪污等罪嫌向法院聲請羈押，另1人請回。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，案經台中市第二警分局自清呈報，昨日指揮中機組前往文正派出所調查蒐索、查扣證物，帶回2名員警，經昨晚問訊，檢察官認林姓員警涉嫌洩密、妨害電腦使用、貪污等罪，所犯為重罪，有串供、滅證之虞，向台中地院聲請羈押，另1人則請回。法院預計今日下午開聲押庭。

卓俊忠說，林員將所查得的民眾資料洩漏對象為何，是詐欺集團？或是討債公司？是否有從中獲得不法利益？皆由檢警進一步釐清調查。

據悉，台中市第二警分局今年3月間偵辦一起虛擬貨幣詐財案件時，意外發現被害人的資料與林員曾查詢過的資料有重疊，恐涉嫌洩密案件，分局主動調查後於上月以違反個資法、刑法瀆職等罪報請台中地檢署指揮偵辦，追查有無涉及其他不法。

台中市第二警分局表示，本案本分局查獲相關資料後即主動調查移送並由台中地檢署檢察官指揮後續偵辦，全案相關案情尚待釐清，本分局將依檢察官指揮全力偵辦，秉持毋枉毋縱立場，以不掩飾、不庇縱、不護短的態度，展現維護警譽決心。