快訊／淡水貪警帶哥哥索賄！性騷男付10萬怒檢舉　重判12年2月

▲新北市淡水警分局偵查隊員警蔡至恩敲詐性騷犯60萬，依貪污治罪條例中藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物罪起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市警淡水分局26歲警員蔡至恩與無警員身分胞兄蔡至儒，涉嫌向許姓性騷人稱「60萬元可處理」全程遭錄音，許男交付10萬元後向分局檢舉，被依最輕本刑10年以上的《貪污治罪條例》「藉勢藉端勒索財物」等罪起訴。審理時，蔡至恩僅認違反個人資料法、偽造文書，不承認勒索，士林地院（16日）今宣判，判蔡至恩12年2月，褫奪公權6年；蔡至儒判刑6年，褫奪公權3年。

去年4月20日黃姓女子在淡水區連鎖健身房與許男發生性騷擾糾紛，並在4月24日到淡水分局中正路派出所報案，受理員警認為該案屬強制猥褻案，轉偵查隊由蔡至恩（26歲）接辦，豈料蔡未依照處理妨害性自主案件作業程序受理，竟向黃女及黃父稱「性騷擾案、強制猥褻案的司法程序複雜耗時，不如改以傷害罪可迅速找到嫌疑人」，但蔡擅自改以傷害案製作筆錄，且未開立報案三聯單。

事後蔡至恩基於行使變造公文書及違法蒐集他人個人資料的犯意，利用他人的交通過失傷害案件，使用公文系統變造內容、調閱許姓男子在健身房的個人資料。

▼蔡至儒與擁警職胞弟蔡至恩藉機索賄。（資料圖／記者黃宥寧攝）

蔡至恩將許男個人資料洩漏給胞兄蔡至儒，蔡兄竟在5月6日以臉書語音電話打給許男王姓妻子的陳姓閨蜜，並稱「王，oo的老公在健身房帶一名女生到暗巷，把那名女生的手放在自己的下半身，那名女生到分局報案，剛好是胞弟承辦」，甚至進一步傳送「你不要讓別人知道耶，就靜靜的」等語，陳姓閨蜜並在5月9日將對話內容告知王女。

兄弟基於藉勢藉端勒索財物，將許男約出來，許央求「這件事能否不要爆開？別讓家人知道」，豈料蔡至恩竟回「道高一尺、魔高一丈，規定是規定」，許接著問「你們有行情價嗎？」蔡姓胞兄在一旁則說「看你誠意，主要還是看每個人的社經地位、你還有一間公司掛你名下」，許著急問「10呢」，蔡姓胞兄則說「這件事如果跑程序的話，起碼要1年半」，許問「50呢」，蔡姓胞兄一口答應，許並從提款機提領2筆5萬元交付給蔡至恩。

將10萬元放入口袋的蔡至恩，見大肥羊上鉤後，竟說「我答應你就直接開價到最大，我以為這10萬是給我裡面的兄弟，那時候還沒告訴你有刑事這塊」，許則納悶問「哪裡的兄弟？」蔡至恩說，「就是分局內要處理那些畫面、資料的人，另外50萬是我要的。」

淡水分局知情後決定自清向上呈報，全案為自清自檢案件，由分局督察組及新北市警局政風室均介入偵辦。士林地檢署檢察官指揮搜索蔡至恩辦公桌，並帶回蔡姓兄弟檔，收押禁見至今。

兄弟倆審理時，一路否認犯罪，每回出庭梳油頭的蔡至恩則在最後一次開庭時，坦承違反個人資料法、偽造文書，蒞庭檢察官痛批「要賺錢就退下去，凡走過必留下痕跡」身為警職具刑事案件發動等權，但蔡至恩卻藐視司法，讓民眾無法信任警察，警察威信蕩然無存，始終否認犯行，犯後態度惡劣，建請法院從重量刑。

一審法官經密集審理，今（16日）11點30分宣判，貪警蔡至恩被依行使公務員登載不實文書罪判處1年6月、又犯公務員與非公務員借勢藉端勒索財物判處有期徒刑11年6月，褫奪公權6年，應執行12年2月；胞兄蔡至儒依非公務員與公務員借勢藉端勒索財物判處有期徒刑3年、褫奪公權3年。全案可上訴