新北警爆集體貪汙！6警「開800張罰單」被調查　借屍還魂黑幕曝

▲新北市警局表示，持續要求各級主管勤教嚴管，發現收賄將主動查處，決不寬貸。（圖／翻攝自google maps）

記者陳雕文／新北報導

新北警被爆集體收賄貪汙！有民眾於去年檢舉，稱板橋、樹林區警方跟民間代辦業者合作，疑有「收錢吊扣車牌」之情事，每台車可得數萬元回扣，每月「外快」金額驚人，檢調21日派出大批人力，將涉嫌收賄的6名警員帶回地檢署調查，新北市警局也強調，將持續要求各級主管勤教嚴管，一經發現將查處且決不寬貸。

●何謂「收錢吊扣車牌」？

根據道路交通管理處罰條例第43條規定，民眾駕駛汽車時若危險駕駛（好比蛇行）、惡意逼車、超過規定之最高時速60公里等，可處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。

對租賃業者來說，時間就是金錢，當然希望車輛可以持續出租，因此透過代辦業者跟警方講好，把違規車輛開上路，故意讓警員逮到並開立「牌照吊扣期間行駛」的紅單，原本「吊扣」牌照的處分就會變成「吊銷」，那租賃業者只要繳交罰款就能重新領牌，繼續出租賺錢。協助的開單的警方，每台車可抽數萬元回扣，一個月下來可賺不少「外快」。

有民眾去年向市府檢舉，檢方於今年指揮偵辦，經過半年的蒐證，檢調單位派員到板橋警分局轄下的後埔、信義派出所，還有樹林警分局轄下的樹林、三多派出所，共帶回6名疑似涉案警員到地檢署訊問，並查扣手機等證物，而6名警 則先後開出800多張護航業者的罰單。

新北市警局表示，對於該條法律漏洞問題，已在去年11月份函文到新北市政府交通事件裁決處，裁決處於今年1月，將該問題函文反映給交通部公路總局，並將對「道路交通管理處罰條例」進行修正，避免有心人士再次利用規範不足之處得利，本局也會持續要求各級主管勤教嚴管，發現收賄將主動查處，決不寬貸。