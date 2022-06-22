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快訊／警界爆「集體貪汙」！檢約談79人　14人聲押、12人交保

▲▼新北警爆集體貪汙。（圖／記者游宗樺攝）

▲警界爆集體貪汙，22日凌晨多名被告、證人陸續抵達新北檢應訊。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者游宗樺、黃哲民、莊智勝／新北報導

警界被爆集體貪汙弊案，民眾檢舉，警方跟民間代辦業者合作，疑有「收錢吊扣車牌」之情事，每台車可得數萬元回扣，每月「外快」金額驚人。新北地檢署獲報蒐證半年多，今指揮警調兵分29路，搜索包括新北、桃園與新竹等地派出所與警備隊，並約談涉案警員、代辦業者共79人；經漏夜偵訊，14人遭聲押、12人以3萬至10萬元不等交保。

《道路交通管理處罰條例》規定吊扣汽車牌照的違規類型，包括行車超速高出最高速限60公里，或蛇行、逼車、驟然變換車道、行駛中急減速、急煞車等危險駕駛行為，以及改車未經檢驗而行駛等，扣牌期限最長為半年，期滿才能重新上路。

據悉，新北市有些汽車租賃業者因客人租車使用期間，犯下會被扣牌的違規，以致車子挨罰不能出租，導致收益掛零，經內行的代辦業者指點，汽車在被扣牌期間若違規行駛上路被查獲，依《道交條例》第12條規定，會加重處罰為吊銷牌照、當場禁止行駛，並處罰駕駛人3600元到1萬0800元罰鍰。

但此舉會讓吊扣牌照的處分因牌照被吊銷而不復存在，更重要的是，依據《道路交安全規則》第8條規定，繳清交通罰單、汽車燃料使用費並檢驗合格後，即可重新領牌上路，等於讓被扣牌的租賃車不必等扣牌期滿，就能快速解套、滿血復活繼續出租賺錢。

因此就有代辦業者透過人脈交情，勾結想賺外快的警員，由代辦業者故意把扣牌車違規開上路到定點，讓合作的警員幫開「牌照吊扣期間行駛」的罰單，並論件支付警員數萬元酬勞，後續由代辦業者找檢驗廠為車主處理重新領牌事宜。

據悉，新北市警局首先注意到樹林警分局三多派出所幾名警員狂開這類罰單的異狀，去年（2021年）函請新北檢偵辦，檢方指揮調查局新北市調查處共同蒐證期間，發現樹林警分局樹林派出所、板橋警分局信義派出所也有警員涉案。

此時警政署也查出，桃園市平鎮警分局警備隊與新竹縣竹北警分局六家派出所有警員涉案，但跨縣市警員似無同夥關係，不排除是代辦業者互通信息報好康，各自找合作對象。

新北檢昨由檢察官楊唯宏指揮發動搜索約談，調查局出動約200位調查官，同步搜索三多、樹林、六家派出所與平鎮警分局警備隊，以及代辦業者與涉案警員住家、辦公室在內共29處地點，查扣電腦、手機，並約談38名被告與41位證人到案。

多名被告、證人於22日凌晨陸續抵達新北地檢署訊問，稍早開庭結束，一共26人強制處分，其中14人遭聲押、12人以3萬至10萬不等交保。據了解，全案共有9名員警涉案，分屬新北、桃園、新竹等3個市警局；其中樹林分局4人聲押、板橋分局2人聲押、竹北分局1人10萬元交保、桃園市警局則有2警涉案。

▲▼警界爆集體貪汙。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警界爆集體貪汙。（圖／記者游宗樺攝）

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