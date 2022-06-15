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快訊／北市議員潘懷宗詐助理費333萬　一審判2年緩刑5年

 ▲▼潘懷宗 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新黨台北市議員潘懷宗透過人頭帳戶詐領公費助理補助費333萬5835元，被依貪污等罪起訴 。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新黨台北市議員潘懷宗與辦公室主任陳玉臺，透過人頭帳戶詐領公費助理補助費333萬5835元長達11年，潘、陳等人被依貪污治罪條例起訴，並繳回犯罪所得。士林地院15日下午宣判，依共同犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪4罪，將潘懷宗各處1年11月，應執行2年，緩刑5年，支付公庫50萬。

士林地院考量，潘懷宗坦承犯罪，繳回犯罪所得，今（15日）宣判，依共同犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪4罪，將潘懷宗各處1年11月，應執行2年，緩刑5年、褫奪公權5年、支付公庫50萬；陳玉臺及4名人頭，分別被判徒1年9月至2年不等，緩刑2年到5年不等，繳交公庫5萬到35萬

潘委任的律師魏憶龍聆判後表示，「很感謝法官給予潘懷宗自新的機會，他在這期間也深刻反省，因為身體狀況不佳，如果檢察官不上訴，對他的健康很有幫助。」

潘懷宗從2002年12月25日起迄今擔任台北市議會第9屆至第13屆市議員，為法定公務員，辦公室主任陳玉臺負責統籌議員服務處及研究室的帳務及公費助理聘用及發放薪資等事務，2008年至2020年間因「為民服務費」不敷使用，透過陳玉臺找來公司員工及其大姊、大姊兒子擔任人頭，假借聘任公費助理之名，冒領公費助理補助費，款項一進帳，則由陳玉臺做提領，總計333萬5835元。

去年9月開庭，60歲潘懷宗語出驚人表示，自己罹患攝護腺癌第三期近四期，且接受藥物治療，希望能讓腫瘤變小，若能順利，在庭期間需要進出醫院，也向法官強調「只要能站得起來，都會全力配合」。

▼潘懷宗每回開庭結束，步出法院都依偎在律師魏億龍身邊。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼潘懷宗。（圖／記者黃宥寧攝）

開庭時，潘委任律師魏憶龍表示，沒有將錢放入私人荷包，是「取之於公，用之於公」，他與潘是議會前後任同事，同是軍公教子弟，因錢不夠用，才會將補助費用於選民服務，租金水電都是小事，白天白帖晚上喜帖，不要說13萬，有30萬也不夠，強調「貪污掛頭上是一輩子洗不掉」。

潘懷宗聘請3大律師魏憶龍、李永然、徐履冰為他辯護，請求法官酌量各種情況，能夠無罪是最好，且潘始終坦承犯行並繳回犯罪所得，同時提到過去北市議員秦儷舫詐領助理費案也獲緩刑的判例，希望法官考慮法重情輕，能給自新機會，透過這次教訓此後潘絕不敢「便宜行事」。

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