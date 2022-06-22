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「這不是高譚市是新北市」　林鶴明：侯友宜鐵了心對付無辜人民

▲▼新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第310次應變會議暨市政會議，侯友宜回應恩恩事件相關議題。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜回應恩恩事件相關議題。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者陶本和／台北報導

新北2歲男童恩恩染疫身亡，11個錄音檔案近日曝光，掀起各界議論。對此，民進黨副秘書長林鶴明22日透過個人臉書表示，這不是蝙蝠俠的高壇市，這是新北市長侯友宜的新北市，他依然不肯面對個人政治史上最大錯誤與責任，原來侯友宜的鐵漢，是鐵了心對付無辜人民。

2歲男童恩恩於4月14日因確診失去意識，等了81分鐘才等到救護車，送醫搶救於6天後不幸病逝，成為國內首例兒童染疫引發腦炎重症致死個案。對此，恩恩爸於6月6日前往新北消防局聽取錄音檔、核對譯本，隔日有前消防員爆料，恩恩爸聽取錄音檔當天，長官下令動員偽造報案，營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電的現場吵雜假象，引發各界議論。

新北市政府8日對爆料者提告，侯友宜曾表示，面對家屬所提出來的問題，會盡全力協助，讓家屬能夠了解；而新北市副市長劉和然也表示，已經準備好所有資料，包含恩恩媽跟消防局的所有通話紀錄，以及外界一直想了解的橫向聯繫資料，都已送交司法單位。

恩恩爸於6月12日在臉書發文，指出聽取消防局譯文時，發現遺漏關鍵一句話，「沒有辦法派車，要通知1922」，可能是影響後續處理恩恩送醫的判斷，因此決定再度前往消防局聽取錄音檔。

對此，恩恩爸第二次聽取錄音檔之後提出質疑，「為何新北市SOP和其他縣市不一樣？」新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松當時回應，他們並不了解外縣市怎麼執行，新北市完全依照中央指引來做。

緊接著，部分橫向錄音檔在6月17日被媒體人周玉蔻公開，發現4月14日當日「消防局聯絡不上中和區衛生局」；而恩恩爸於6月21日透過媒體曝光11個錄音檔，聽到完整的錄音檔。

對於本次恩恩事件，林鶴明22日透過個人臉書表示，一位民選市長為了個人政治利益，不顧失去孩子的家屬追求真相的哭喊，指揮公務人員造假隱瞞事件真相，更用政治力企圖影響媒體輿論的報導。

林鶴明接著說，其所屬政黨的議員，為了掩護市長封殺議會在野黨的監督要求，最後逼得基層消防員不滿成為吹哨者，週刊媒體堅守第四權揭露完整官僚殺人真相，電視台主播怒批台灣新聞史上黑暗時刻。

「這不是蝙蝠俠的高壇市，這是侯友宜的新北市。」林鶴明表示，這不是編劇，這是侯友宜主導真實上演的紀錄片，看看這些內容，已經可以出多少集影集，但侯友宜依然不肯面對他個人政治史上最大錯誤與責任，「原來侯友宜的鐵漢，是鐵了心對付無辜人民的那種鐵」。

不過，新北市長侯友宜上午出席疫情應變暨市政會議時坦言，自己曾經歷過相同失去的痛，所以感同身受，他也深感愧疚，沒有做好保護市民的責任，「我會反省檢討，我會負起全部責任。」

侯友宜提到，從去年第一波疫情開始，不少生命從大家身邊離開，每一個生命都是值得珍惜呵護，而恩恩事件到現在兩個多月，事件發生，大家盡一切努力，希望將孩子救回，讓大家不受到任何傷害，彌補傷痛是他的工作，也是他的責任。

侯友宜坦言，自己曾經歷過相同的痛，所以他將保護好每個生命視為最重要的責任。至於恩恩爸爸想了解事件過程，想要通話內容，他則說，自己完全可以體會，因為他也曾經如此，但他強調，必須顧慮到通話的另一方，受限法律規定，避免第一線同仁再度受到困擾。

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