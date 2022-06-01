恩恩爸追消失81分鐘新北資料　林鶴明建議侯友宜：不用政治表演

▲恩恩爸拿到錄音檔。（圖／翻攝臉書）



記者陶本和／台北報導

新北市中和區2歲男童恩恩上個月染疫病逝，恩恩爸爸質疑，當時打電話求救等了81分鐘救護車才到，錯過了黃金救治時間，要求能夠調閱完整通聯還原真相。對此，民進黨副秘書長林鶴明1日向新北市長侯友宜喊話表示，他依然認為能透過電話溝通處理，就不用透過媒體進行政治表演。

新北市中和區2歲男童恩恩上個月染疫病逝，恩恩爸爸質疑，當時打電話求救等了81分鐘救護車才到，錯過了黃金救治時間，要求能夠調閱完整通聯還原真相。恩恩爸爸昨深夜表示，已拿到他與1922的通話紀錄，但仍沒拿到新北市相關資料。

對此，新北市長侯友宜1日表示，第一個時間知道恩恩爸爸的需求後，就已經整理好全部資料，也已立即開會請衛生局長陳潤秋以及消防局黃德清親自向恩恩家屬報告，讓他們了解相關資訊的內容。

陳潤秋也說，恩恩家屬需要的任何資料，他們都會提供，原本約了今天上午要見面，但經過幾個小時後，家屬可能有另外考量就取消了，會再跟家屬另外約時間，一定會帶著完整的報告向家屬說明，「我們會依法提供全力協助」。

不過，林鶴明表示，他依然認為，能透過電話溝通處理，就不用透過媒體進行政治表演；他認為侯友宜最後就是兩個選擇，停止政治表演與繼續政治表演，「那麼侯市長究竟是A或B，市民自有公論，既然唐鳳政委也把問題解決了，就是好事。」

林鶴明說，大家現在關心的其實是中和的恩恩爸爸所提出的需求，恩恩爸爸當時打不通的電話，侯友宜知道嗎？恩恩爸爸要的通聯記錄，侯友宜處理了嗎？警察出身的侯市長，調閱與提供通聯紀錄應該不會比牙醫出身的陳時中部長慢吧？