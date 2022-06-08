他怒批「民進黨利用恩恩爸」　中央、側翼全面攻擊基層人員

▲恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

記者徐政璿／台北報導

新北市中和區2歲童恩恩染疫離世，其父親持續追查是否有過失，民進黨多位議員參選人也加入戰局指控新北市長侯友宜隱瞞。對此，新北市議員參選人呂家愷抨擊，民進黨利用恩恩爸賺取政治紅利，從中央到側翼全面攻擊基層人員，泯滅人性進行政治操作。

呂家愷表示，沒有人希望看到孩子離開，這次的恩恩事件，很明顯是中央與地方的橫向溝通出了問題，本該從實務面解決的問題，但是民進黨全黨上下，包含網軍側翼開始瘋狂「獵巫」、「找戰犯」，民進黨中央甚至還有臉發新聞稿罵人，真的令人匪夷所思。

他表示，恩恩爸在自身臉書發文，指出自己調閱1922與地方的橫向通聯記錄後，發現明確問題點在於，18:08分第二次撥進1922，告知孩子已出現緊急狀況，但是1922花費了143分鐘，才把案件轉到地方，北區管制中心花12分鐘才轉給地方衛生局，橫向溝通，成了本次憾事的主因。

呂家愷感嘆，很遺憾，看到太多的有心人士，想利用此事件賺取政治聲量，從政論節目、網軍側翼，甚至連民進黨全黨上下，皆無所不用其極的攻擊在基層執行業務的防疫人員，這對他們而言，公平嗎？從頭到尾，殺人兇手就是「Covid-19」，為什麼要基層執行防疫工作的人來揹鍋？

呂家愷說，失去摯親的悲痛無關藍綠，在防疫這件事情上，中央與地方應該共同努力守護民眾的生命；若民進黨政府願意主動調整通報流程，地方政府「沒有不配合的理由」，民進黨某些特定人士為了某些目的，寧可泯滅人性進行政治操作，小心玩火過頭，終究會引火自焚。