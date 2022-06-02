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「恩恩爸要資料4天給不出來」　林鶴明：侯友宜想趁連假河蟹？

▲▼恩恩爸發文。（圖／翻攝臉書）

▲恩恩爸發文。（圖／翻攝臉書）

記者陶本和／台北報導

新北2歲男童恩恩染疫病逝後，恩恩爸爸質疑，當時打電話求救等了81分鐘救護車才到，錯過了黃金救治時間，要求能夠調閱完整通聯還原真相。對此，民進黨副秘書長林鶴明2日表示，聽完恩恩爸受訪影片，真的會讓人發怒，偌大一個新北市政府，竟然四天無法提供資料給民眾，這是哪門子的全力協助？

2歲男童恩恩上個月染疫病逝，恩恩爸爸質疑，當時打電話求救等了81分鐘救護車才到，錯過了黃金救治時間，要求能夠調閱完整通聯還原真相。

新北市衛生局長陳潤秋表示，恩爸確實希望先看到資料再進行討論，市府2日上午已用雙掛號將資料寄出，有任何問題，都可以當面說明清楚。

不過，恩恩爸本來向新北市府表示，願意親自前往市府取件，但市府仍執意以郵件方式寄發給當事人，導致相關文件至今恩恩爸仍未取得。

對此，林鶴明1日表示，恩恩爸爸要的通聯記錄，侯友宜處理了嗎？警察出身的侯市長，調閱與提供通聯紀錄應該不會比牙醫出身的陳時中部長慢吧？不過遭到新北副發言人張劭斌回擊，「很難想像，某黨的副秘書長都不看新聞嗎？還是習慣裝睡？難怪不知道新北市已經準備好資料的來龍去脈！」

侯友宜2日上午對此議題再次表示，會盡全力，提供相關資料給恩恩的爸爸，一切以家屬的需求為主。不過，林鶴明再次發文表示，聽完恩恩爸爸受訪的影片，真的覺得會讓人發怒，「侯友宜市長，根本沒人羞辱你，是你在羞辱恩恩爸爸。」

林鶴明表示，偌大一個新北市政府，竟然四天無法提供資料給民眾，這是哪門子的全力協助？難道打算拖過今天，加上公務員端午連假，把整件事情河蟹嗎？

林鶴明說，一個市長交代的局處首長，所謂的高副局長協助處理事情處理成進語音信箱，難怪市民打電話找不到人，這就是侯友宜市長處理事情的水準嗎？

林鶴明呼籲侯友宜，不要在議會講一套，對媒體講一套，如果真的有誠意，今天下班前就把資料交給恩恩爸爸，不然就證明只是在拖延扯謊罷了。

林鶴明說，對比恩恩爸爸今天受訪的說法，連提供檔案都可以這樣搞，「拜託，搞刑事出身的侯市長可以縱容下屬這樣惡搞嗎？太落漆了吧！」

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