「侯友宜全力協助變全力演出」　林鶴明怒：有沒有人性呀

▲新北成立「防疫派遣中心」 侯友宜慰問執勤同仁辛勞。（資料照／新北市消防局提供）



記者陶本和／台北報導

中和2歲男童恩恩案延燒，7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北消防的長官下令動員偽造報案，營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象；而新北也承認是還原話務繁忙情況。對此，民進黨副秘書長林鶴明表示，侯友宜的「全力協助」變成「全力演出」，有沒有人性呀？

新北市兩歲男童恩恩在四月中染疫，從報案到送醫歷經 81 分鐘，遲遲無法得到援助，最後不幸離世。其父近日出面盼能還原真相，請政府公布報案通話的錄音檔，卻陷入音檔無法公布的爭議。

而恩恩爸6日前往消防局聽取錄音，卻有前消防員具名爆料，恩恩爸爸至新北消防局局本部六樓聽取錄音檔，09:30-10:00間被消防局長官引導到四樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。

對此，新北市消防局也已回應，承認當天是「還原話務繁忙情況」。新北消防局指出，恩恩爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。

新北消防局表示，至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。

針對新北的回應，林鶴明表示，這位網友不但「具名」，而且還點名新北市消防局長黃德清涉及捏造「演戲」，欺騙恩恩爸，這是何其大的指控，如果指控為真，新北市政府簡直明目張膽、瞞天過海，全民關注恩恩爸要求的真相，結果侯友宜承諾的「全力協助」竟然變成「全力演出」，有沒有人性呀。

林鶴明認為，相關涉案的政務官都應該自請移送調查，證據應該立刻被保全，包含新北市政府相關局處的通聯記錄與錄影帶等，新北市政府如果光明磊落，此刻更應該由第三方公正單位進行調查，以資公信。

林鶴明表示，如果新北市消防局為了演戲騙恩恩爸爸，甚至還有集體網內互打假冒報案的電話，這更是罪大惡極，也涉及違法，此刻更應該清查該時段所有報案紀錄，這些電腦都有紀錄，有看「木曜四超玩一日系列」的人都知道，亂打報案電話是有刑責的。

林鶴明強調，消防員的工作很辛苦，他們本該是保護人民的英雄，不是保護長官的臨演，消防局的長官若唆使同仁幹這種事，更是消防之恥。

林鶴明表示，新北市議會更應該不分黨派集體要求新北市府送辦，國民黨議員如果相信侯友宜，更不應該護航，這爆料若是真實，將是地方自治史上最黑暗的一頁，任何護航的國民黨籍議員，更將接受年底選民的檢驗。