▲環保署減塑新政7月開跑，自備飲料杯至少折 5 元 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

7月1日起管制一次用飲料杯，消費者至連鎖飲料店、便利商店、速食店及超市購買飲料，若自備飲料杯，業者應提供至少5元價差優惠。若未依規定執行的門市，將依廢棄物清理法規定最高可處新臺幣6000元。

環保署4月28日公告一次用飲料杯限制使用對象及實施方式，規定自7月1日起，四大類規定管制對象，包含連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場，須提供自備飲料杯的消費者至少5元價差優惠，並由各縣市配合實施日起即展開稽查，落實政策推動。

環保署自2012年起陸續推動各項源頭減量措施，包括「購物用塑膠袋」、「免洗餐具」、「塑膠吸管」至「一次用飲料杯」透過法令規範，循序漸進地擴大減塑的限制使用範圍，希望鼓勵民眾從生活中落實，減少各類塑膠製品使用的習慣，迎向零塑消費的時代。

環保局顏局長表示，新制上路是為引導民眾改變習慣，鼓勵民眾自備可重複使用的飲料杯,給予有感的優惠價格「5元」，且規定四大類限制使用對象於營業場所應標示「自備飲料杯省＿元」，每字邊長至少五公分。

目前屏東縣屬於四大類限制使用對象者有600多家，7月1日起進行全面稽查，違反者，依廢棄物清理法第51條第3項規定處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。為了配合政策實施，環保局已全面發函通知相關店家配合，確保業者能瞭解政策內容，進而順利執行。

縣長潘孟安呼籲，改變是為了我們有更好的環境，而不是找麻煩、不是犧牲 ,是生活品質的再提升，在此邀請民眾響應「自備、重複、少用」減塑新生活運動，減少用過即丟的產品，改變拋棄型的生活習慣，共同珍惜資源，用行動愛護地球。