日本腦炎進入流行高峰期　去年7例...屏東縣府籲民眾施打疫苗

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

依據疾病管制署監測資料顯示，國內6月20日已出現日本腦炎確診病例；2018至2021年全國累計病例數分別為37、37、21及28例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險，而屏東縣去(2021)年共發生7例確診病例，請民眾仍應注意防蚊。

國內每年5至10月為日本腦炎的流行季，其中6至7月為流行高峰。日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為主，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

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衛生局局長施丞貴表示，預防日本腦炎最有效的方法是接種日本腦炎疫苗，提醒民眾家中如有出生滿15個月以上的幼兒應至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

衛生局呼籲，民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府主管機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）或屏東縣政府衛生局08-7388999防疫專線洽詢。