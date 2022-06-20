最新影片曝！陸軍58砲指部雷霆2000火箭車爆炸　飛彈狂射火光瀰漫

記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

屏東九鵬基地20日上午發生一起嚴重軍事意外！陸軍58砲指部一輛雷霆2000火箭發射車在進行年度雷霆操演實彈射擊時，一枚火箭因不明原因突然爆炸，火箭車當場被炸毀，更因此引發大火，所幸當時無人員在旁，沒有人受傷。軍方也在第一時間暫停演訓，並成立調查小組調查意外原因，而最新影片也曝光了！

▲陸軍雷霆2000火箭」發射中爆炸 。（圖／記者陳崑福翻攝）



從影片中可以看見，九鵬基地冒出大量白煙，期間更還有飛彈不斷發射，火光四射、發出轟隆巨響，場面相當駭人。據了解，發生爆炸意外的雷霆2000火箭發射車隸屬第四作戰區，所幸意外發生時，人員均按照規定進行遠端操控，因此在意外發生時並無釀成傷亡情形。

不過軍方也對此回應，澄清並無爆炸情形，只有起火，而起火的第一時間單位也立即進行滅火；第四作戰區指揮部則說明，是因不明原因導致火箭未離架，推進劑殉燃，造成車輛損壞。

▲雷霆2000多管火箭車因不明原因於操演訓練中爆炸。(圖／資料照）



而國軍20日所進行的操演訓練，為「地面武器射擊」，預計自上午8點至中午12點，射擊危險區域最小半徑約11海里（約20.372公里），最大飛航高度為20000呎（約6096公尺），射擊範圍為屏東九鵬基地向東延伸近海。

此次釀成意外事故的「雷霆2000」多管火箭，為我國中科院自行研發之軍事設備，可搭載3種射程不同火箭彈，射程分別為7至15公里，最多可搭載60枚MK15火箭，並可裝載射程最遠可至45公里的MK45火箭。

第四作戰區指揮部也對此說明，20日上午執行射擊操演期間，發生一枚雷霆2000火箭彈因不明原因導致火箭未離架，推進劑殉燃，造成車輛損壞，操演官兵安全均無受傷，單位即依緊急應變程序應處。

軍方表示，雷霆2000上午在執行實彈操演時，發生飛彈沒有發射而起火，該單位馬上進行滅火，沒有人員受傷，也沒有如媒體所稱之爆炸情事，目前尚在釐清事發原因。

第四作戰區指出，本案已由中科院、陸軍專案小組，研析、釐清相關肇因，做為日後射擊訓練參據，以增進訓練實效，提升部隊戰力。