屏東+1519　比前一天少近千例！40長者接種第4劑疫苗

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(20)日新增1519例本土確診個案；縣衛生局排定6月20日至24日進入屏東榮譽國民之家為長輩施打疫苗，符合資格者有200人，分5天施打，首日有40名完成接種，施打狀況良好，縣府表示，縣內機構符合上述時間期程不一，將依期程陸續安排入機構施打。

針對成人第四劑疫苗接種；縣衛生局表示，65歲以上長輩第一次追加劑滿5個月，即可施打第四劑疫苗，目前符合的機構為:部立屏東醫院宿型精神科將於6月23日安排施打，計有24人符合資格；部立屏東醫院護理之家排定6月29日施打，預計施打69名長者，衛生局後續將安排醫療院所進入機構為長輩施打施打疫苗，除減少長者外出染疫風險外，更能提升自我免疫保護力。

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衛生局提醒，65歲以上符合接種第四劑疫苗的長輩，可至合約醫療院所選擇接種半劑的莫德納、BNT、高端，且為鼓勵長輩施打疫苗，至6月30日前不論施打1、2、3、4劑均可領取500元禮券，以及2劑快篩試劑，鼓勵民眾盡早施打。

根據衛生局統計，20日公告確診1519人中1308人快篩陽判確診，佔確診量的86.1%。其中醫院研判655例佔50.1%，基層診所研判653例佔49.9%。截至6月20日，縣內居家隔離現管人數3314人，解除隔離：1735人；居家照護累計83740人，解除70274人，現管15175人。