民調獲高支持度　張善政：「民調天天變」為鄉親打拚的心不變

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天到楊梅區向鄉親請益，對於獲得高民調支持表示，民調天天變，但為桃園鄉親打拚的心不會變的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政21日到楊梅區拜會地方鄉親，媒體詢問張民調獲得82.9%的支持度看法？張善政表示：「民調天天變，我替桃園鄉親打拼的心是不會變的，以這樣的心繼續往下走」；至於是否刻意經營客家選區，張善政解釋，交朋友很重要，交朋友優先。未來的客家政見請大家拭目以待，之後會慢慢端出來。

張善政請益之前今天到楊梅區，一早在國民黨立委張育美、前立委廖正井與市議員涂權吉陪同下，前往桃園市楊梅展開請益之旅，先後拜會前楊梅市長彭聖富、前市議員梁新武、楊梅區張姓宗親會理事長張修源等地方人士。

立委張育美認為，張院長是農夫，對於農村環境很熟悉，張院長是具有國際觀的科技人、工程師，學經歷與行政經歷等各方面都相當傑出，未來對桃園市農村發展、科技發展與市政建設一定會有不同想法與助益；前立委廖正井也讚許張善政學經歷一級棒，也是桃園人的福氣，絕對可以為桃園創造更好的未來。

張善政則指出，他第一個身份是可將心比心、理解農民甘苦的農友，第二身份是可以給基層交朋友與基層一起打拼的工程師，這兩個身份是讓我把市長做好的兩個基礎。自己目前仍是花蓮縣壽豐鄉農會會員，當他在龍潭渴望園區服務時，就在花蓮買一塊農地耕種，經過幾年努力，那塊地取得有機認證，代表我很珍惜台灣的每一塊土地，如今割草也是我的專業，割草的速度是一流的，所以今天來這裡很自在，因為自己也是農友，深知農民朋友是看天吃飯。

媒體詢問昨天在龍潭區請益，今天來到楊梅都是客家選區，是不是有意想要耕耘客家選區？

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天到楊梅區向鄉親請益，針對媒體提問逐一回覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政認為，不應說是耕耘客家選區，就是來交朋友。從一開始就說要跟各地相鄉親請益，當然包括龍潭、楊梅，說耕耘選區我覺得不好，太現實了，交朋友很重要，交朋友優先。至於未來的客家政見請大家拭目以待，之後會慢慢端出來。

此外，媒體還詢問最近有民調顯示，張院長獲82.9%的高支持度？張善政強調：「民調領先，不要太早高興，民調落後也不用太著急，就是一步一腳印。民調天天變，我替桃園鄉親打拼的心是不會變的，就是以這樣的心情繼續往下走。」

媒體最後詢問，新竹市長林智堅把戶籍遷到南桃園，是否對張院長選情有無信心？張善政說：「林智堅把戶籍遷到哪裡，有什麼背景我不過問，我對自己選情，本來就是一步一腳印，民調領先不要太高興，落後也不會太著急。到11月底選舉時，一步一腳印的成果就會顯現。」

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