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台灣民意／蔡英文聲望47.3％　政黨支持度國民黨17.9%排第二

▲總統蔡英文15日上午到警政署參加警察節慶祝活動，並頒獎表揚全國模範警察代表。（圖／記者張君豪翻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會今（21日）公布「瘟疫與戰爭威脅下的台灣民主」最新民調，總統蔡英文聲望贊成者達4成7、不贊成者4成2，與上月調查沒有明顯起伏，但已經連續3個月民意支持度低於50%；另對於行政院長蘇貞昌領導內閣施政表現，滿意和不滿意都是4成6，且從年齡層看，35至64歲公民有過半數者對蘇內閣施政表現不滿意。

根據民調結果，對於蔡英文處理國家大事的方式，13.8%非常贊同、33.5%還算贊同、24.5%不太贊同、17.4%一點也不贊同、10.8%沒意見，總體而言，4成7基本上贊同、4成2不贊同，贊同者比不贊同者多5.4個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，儘管蔡英文治國方式獲多數人認可，但國人對她的國家領導方式，包括用人及重要政策作為，看法明顯出現分歧，贊同與不贊同只有5個百分點的差距，與上個月相比，蔡英文聲望沒有明顯起伏，而從中短期蔡英文聲望的變化看，已經連續3個月民意支持度低於50%，且不贊同總統職務表現的人，自3月以來已經增加8.5個百分點，整體情勢頗類似2021年5月的狀況。

游盈隆稱，蔡英文聲望持續走低，本身就是影響選舉過程與結果的重要變數，總統聲望高，一呼百應，近悅遠來，會產生強大風行草偃效應，成為選戰過程的王牌；總統聲望低，選民退避三舍，同黨候選人避之唯恐不及，最遭的是成過街老鼠，人人喊打，以蔡英文目前4成7的民意支持度，不算太好，也不算太壞，和2020年一整年不能比，但比起2018年6月悲慘歲月就好太多了。

另針對蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現，10.9%民眾表示非常滿意、35.5%還算滿意、22.1%不太滿意、23.6%一點也不滿意、7.9%沒意見，4成6民眾基本上滿意蘇內閣，4成6不滿意。游盈隆表示，台灣人對蘇內閣的施政表現，一半滿意，一半不滿意，雙方看法嚴重分歧，和上個月相比，社會大眾對蘇內閣整體施政表現的反應，沒有大的不同。

此外，根據民調結果，對於台灣各政黨支持度變化，32.6%民眾最滿意民主進步黨、17.9%中國國民黨、11.6%台灣民眾黨、2.2%時代力量、3.3%台灣基進、1.1%其他政黨合計、30.6%沒特別支持哪一個政黨、0.8%不知道。

游盈隆指出，自三月政黨支持度連兩個月重挫共10.5個百分點後，民進黨本月可能受惠於「石斑魚效應」，谷底反彈，飆升7個百分點，穩做第一大黨位置；中國國民黨上揚3.8個百分點，很可能是因國民黨主席朱立倫美國行，公開拋棄長期親中立場，主張改走親美路線，不但意外搶回第二大黨位置，也一舉脫離長達5個月支持度「躺平」的困境。

至於其他小黨方面，游盈隆表示，民眾黨本月重挫5.5個百分點，跌回第三大黨的老位置，這很可能是因為藍白支持者有越來越高的重疊性和共變性所致；台灣基進支持度流失3分之1，而時代力量支持度腰斬，減少2.8個百分點，已落後台灣基進。

本次調查訪問期間是2022年6月12至14三天，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1079人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公佈最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼台灣民意基金會今（21日）公布「瘟疫與戰爭威脅下的台灣民主」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會今（21日）公布「瘟疫與戰爭威脅下的台灣民主」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會今（21日）公布「瘟疫與戰爭威脅下的台灣民主」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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